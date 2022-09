POLÍCIA Deputado Hercílio Diniz e outras três pessoas sofrem acidente de helicóptero

Todos foram socorridos e encaminhados para atendimento hospitalar em Governador Valadares

DA REDAÇÃO – Um helicóptero caiu na tarde desta quarta-feira (21), em uma área rural no município de Engenheiro Caldas. Na aeronave estavam, o deputado federal Hercílio Diniz, candidato à reeleição, o vice-prefeito de Governador Valadares, David Barroso; o piloto Fabiano Rufino e o locutor Luciano Viana. O helicóptero era fretado e o deputado tinha compromissos de campanha em Engenheiro Caldas.

Os ocupantes tiveram ferimentos diversos e foram levados para atendimento hospitalar em Governador Valadares. O Hercílio saiu do helicóptero andando e os outros homens foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelos bombeiros militares.

De acordo com imagens feitas por populares com uso de celulares, o helicóptero atingiu uma rede de transmissão de energia e por isso caiu. Com a queda da aeronave, a vegetação pegou fogo.

Com o risco de cabos energizados na área, a equipe do Corpo de Bombeiros aguardou avaliação da Cemig, para entrar na área e iniciar o combate ao incêndio na vegetação

Em nota oficial a coordenação de campanha do deputado Hercílio Diniz informou que os quatro passageiros estavam bem e foram para o hospital para laudo clínico completo. “Agradecemos a todos pelas orações e mensagens de apoio”, dizia a nota.