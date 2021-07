Polícia de Meio Ambiente faz alerta sobre incêndios criminosos

CARATINGA – A Polícia de Meio Ambiente tem reforçado seu patrulhamento principalmente na zona rural de Caratinga, no intuito de inibir e coibir as práticas criminosas, principalmente incêndios florestais e queimadas, que acontecem muito nessa época do ano devido ao tempo seco.

De acordo com o cabo Edil, a Polícia de Meio Ambiente tem realizado patrulhamentos e feito contatos com a comunidade rural, para passar dicas de segurança com intuito de conscientizar as pessoas quanto ao delito de incêndio florestal.

O militar ressaltou ainda a importância da preservação da Pedra Itaúna. “Nós temos a Pedra Itaúna como um cartão postal, um cartão de visitas da cidade de Caratinga. Quem passa por Caratinga, dificilmente não vê a pedra Itaúna, e ela é um seio da biodiversidade na nossa região, que nós precisamos conservar, não somente pra nós que estamos vivos agora, mas também para as futuras gerações. Temos aqui muitos tipos de animais silvestres, temos uma flora diversificada, na pedra, e é importante salientar que todas as pessoas que vão visitar a pedra, que levem seu saquinho de lixo. Muitas vezes a gente depara com alguma ocorrência onde as pessoas jogam algum tipo de lixo na pedra. Não é um prática legal, ou uma boa conduta a se fazer, e é importante salientar que a Pedra está aberta para todos visitarem, desde que essas pessoas respeitem o meio ambiente, respeitem tudo aquilo que é mostrado ali através daquele cenário vislumbrante”, destacou o cabo Edil.

Edil destacou ainda que os meses de agosto e setembro são muito secos, onde a estiagem na região é grande, e tem ainda o aumento da temperatura, devido a pré-chegada da primavera. “Isso favorece a ocorrência de incêndios florestais e queimadas, portanto nós solicitamos a toda comunidade que tenha consciência em relação ao meio ambiente, e evite todo e qualquer tipo de queimada, evite jogar cigarro aceso em local de mata fechada, onde existe vegetação, isso tudo pode ocasionar um incêndio florestal de grandes proporções como já tivemos aqui em nossa região. Precisamos salientar que os incêndios florestais causam problemas respiratórios até mesmo para a pessoa que o provoca, e para seus familiares”.

A Polícia de Meio Ambiente informa que caso a população queira denunciar esse tipo de prática pode ligar para o 190, ou 181.

Quem pratica o incêndio criminoso, pode ser preso e ainda sofrer consequências administrativas, onde a Polícia de Meio Ambiente aplica uma multa.

E para o produtor rural, Edil destaca que é importante realizar os aceiros, eles são práticas importantes, que inibem o fogo, para que os incêndios florestais não se alastrem. Se temos uma área que está aceirada, com toda certeza ficará protegida de ser atingida por um incêndio florestal.