Polícia Civil realiza primeiro leilão virtual de veículos na região de Manhuaçu

MANHUAÇU – Começou nesta quinta-feira (6) e termina no próximo dia 11 (terça-feira), o primeiro leilão virtual de veículos apreendidos e recolhidos ao Pátio Manhuaçu, e não resgatados num período de até 90 dias.

Neste primeiro pregão virtual, cerca de 93 veículos entre automóveis e motocicletas, recuperáveis ou sucatas estarão indo a pregão público, sendo o arremate feito por quem der o maior lance.

De acordo com o delegado regional de Manhuaçu, Felipe Ornelas, essa nova modalidade de pregão facilita a participação das pessoas que podem acompanhar e participar do leilão através da internet e dando seus lances através de computador ou smartphone. “As pessoas interessadas devem entrar no site “leilao.detran.mg.gov.br” realizar um pré-cadastro e então estará apto a participar dos lances e arrematar um dos lotes. Vale ressalvar que, veículos considerados como sucatas podem ser apenas arrematados por empresas especializadas em desmanche e cadastradas no Detran”, explica.

A visitação aos lotes pode ser feita até domingo (9), em horário comercial no Pátio Manhuaçu, na rodovia BR 262, km 30, no Córrego da Sinceridade, na saída de Manhuaçu para Reduto, logo após a entrada da APAC.

Informações podem ser adquiridas através do WhatsApp – Comissão de Leilão – Manhuaçu – +55 33 9977-3997