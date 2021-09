Polícia Civil realiza operação para alertar motoristas que estão dirigindo com CNH’s suspensas

CARATINGA – A Polícia Civil, através da 2ª Delegacia Regional de Caratinga e respectiva Comissão Processante, iniciou nessa segunda-feira (20) a operação de Busca Ativa aos Condutores Bloqueados, por ocasião da Semana Nacional de Trânsito 2021, que está acontecendo do dia 18 a 25 desse mês.

A operação tem caráter preventivo e educativo. Os alvos são trinta condutores que estão com as CNH’s (Carteira Nacional de Habilitação) bloqueadas em processos administrativos por infração e/ou pontuação, mas não iniciaram o cumprimento da suspensão e curso de reciclagem.

Foram empregados na operação 13 policiais e cinco viaturas, em toda a área da delegacia regional.

Segundo o delegado Nilson Belmiro, não há finalidade repressiva na operação, com apreensão imediata de CNH’s e aplicação de multas por dirigir com a habilitação suspensa. “Isto somente pode ocorrer se com abordagem dos condutores na direção de veículos, atividade que é feita pela fiscalização ostensiva de trânsito”, explicou o delegado.

Os condutores encontrados foram orientados sobre os riscos de dirigir com a CNH suspensa, o que pode resultar em multa e cassação da habilitação. “Para os condutores que não foram orientados durante a operação, sugerimos que consultem a situação da CNH junto ao site do Detran/MG”, informou Nilson Belmiro.

O endereço para pesquisa de processos administrativos é https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/processo-administrativo-de-transito/consulta-processos-administrativos-transito. Para consulta de pontuação o site é https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/central-de-pontuacao/consultar-pontuacao-na-cnh.