Polícia Civil realiza mais um leilão de veículos

CARATINGA – A Polícia Civil realizará nos próximos dias 08 e 09 de novembro mais um leilão de veículos apreendidos por infração de trânsito na Comarca de Caratinga. Desta vez serão leiloados os veículos apreendidos no pátio Guinchocar Serviços de Guincho, situado na Avenida Presidente Tancredo Neves, nº 4768 – Bairro Das Graças.

Conforme explicou o delegado Nilson Belmiro, no total serão leiloados 484 veículos, entre motocicletas e automóveis, sendo que destes 280 são considerados servíveis, que poderão circular novamente, isto após reforma, vistoria e licenciamento e 204 sucatas, que não poderão voltar a circulação.

Dia 08/11 (segunda-feira), as 09h30, serão leiloados as motocicletas conservadas. No dia 09/11 (terça-feira), às 09h30, serão leiloados os automóveis recuperáveis.

No dia 09/11 (terça-feira), às 13h serão leiloados todos os veículos sucata.

Em todos os dias, o leilão será realizado no Salão de Eventos do América Futebol Clube, situado na rua Dr. Maninho, nº 316 – Centro – Caratinga.

Na modalidade recuperáveis (conservados) poderão participar qualquer cidadão maior ou menor emancipado.

Já na modalidade sucata apenas empresas credenciadas e cadastradas pelo Detran-MG poderão participar.

Conforme o delegado, as pessoas interessadas em participar do leilão poderão dirigir-se até o pátio Guinchocar e realizar uma visita para inspeção visual dos veículos, que já está sendo realizada desde o dia 11 de outubro de 2021 e permanecerá até o dia 29 de outubro de 2021, no horário de 08h às 11h e das 13h horas às 17h30, de segunda a sexta-feira, e das 08h às 11h no sábado. No domingo não haverá visitação.

Como medida de prevenção sanitária, para participar do leilão o interessado deverá fazer um cadastramento prévio e somente será permitida a entrada no dia do leilão destas pessoas cadastradas, de acordo com o tamanho do espaço do local do evento.

Esse cadastramento poderá ser feito pelo e-mail leilão@caratinga.pcivil.mg.gov.br ou diretamente no pátio, onde preencherá um requerimento.

No evento, haverá lotação máxima, e os interessados se acomodarão em cadeiras individuais, com distanciamento de 02 metros entre os assentos.

O local será totalmente higienizado, contará com álcool em gel 70%, banheiro com água e detergente, bem como serão adotados todos os procedimentos e protocolos de segurança contra covid-19.

PRINCIPAIS OBJETIVOS DO LEILÃO

a) reduzir o número de veículos recolhidos no pátio, resultando em mais espaço, resolvendo o problema da superlotação; b) ressarcimento ao erário público de impostos não recolhidos; c) evitar problemas de saúde pública como dengue e infestação de roedores e animais peçonhentos, pois com o acúmulo de veículos, exposto ao desgaste natural (sol, chuva etc), estes se tornam locais de reprodução desses animais, inclusive a dengue; d) Impedir danos ao meio ambiente, pois devido ao tempo em que ficam parados e expostos a intempéries o restante de combustível nos tanques e óleo do motor poderão vazar e contaminar o solo; e) Perda ou diminuição do valor mercadológico do bem.

O edital e a tabela de veículos a serem leiloados poderão serem baixados no site do Detran-MG (menu leilão), ou diretamente na Delegacia Regional de Polícia Civil, situada na avenida João Caetano do Nascimento, nº 717 – bairro Limoeiro e no pátio Guinchocar.

O pagamento dos veículos arrematados será realizado através de DAE – Documento de Arrecadação Estadual, que será entregue ao arrematante no ato do arremate, e deverá ser quitado em agência bancária no prazo de até 3 dias. Após a quitação, o arrematante receberá a carta e a nota de arrematação e a liberação para retirar seu veículo do pátio.

ESCLARECENDO DÚVIDAS SOBRE O LEILÃO

Veículos sucatas são os veículos que não estão aptos à circulação em via pública e, consequentemente, tem seu registro baixado na Base Estadual e no Renavam. Suas peças, entretanto, estarão liberadas para comercialização.

Veículos conservados são os veículos considerados aptos a permanecer em circulação, que poderão ter seu registro na Base Estadual e no Renavam, transferido para outro proprietário e licenciados normalmente.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ARREMATAR VEÍCULO

Pessoas físicas: RG, CPF e Comprovante de Residência.

Pessoas jurídicas: Contrato Social ou cópia autenticada, CNPJ, RG e CPF do representante, com firma reconhecida, comprovando ser seu representante legal; por sócio dirigente, proprietário ou assemelhado com poderes bastantes, e que satisfaça as demais condições do Edital.

“A comissão de leilão frisa que não existem despesas com o pátio e nem comissão para o leiloeiro”, explica o delegado.

BOX

Link para acesso direto ao edital:

https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/leiloes/calendario-de-leiloes-2021

Link para acesso direto ao cadastro de participantes: http://leilao.detran.mg.gov.br/pre-arrematantes/cadastrar