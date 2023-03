Polícia Civil realiza leilão virtual dos veículos que estão na Fervel

CARATINGA -A delegacia de Polícia Civil de Caratinga estará realizando nos dias 27 a 31 de março de 2023 o primeiro leilão virtual de veículos da Regional no pátio da Fervel.

De acordo com o delegado Nilson Belmiro, serão leiloados ao todo 206 veículos conservados (são os veículos considerados aptos a permanecer em circulação, que poderão ter seu registro na Base Estadual e no Renavam, transferido para outro proprietário e licenciados normalmente), sendo 193 motocicletas e 13 automóveis. Neste leilão não haverá veículo sucata.

O leilão será realizado no ambiente WEB (internet) através do site: http://www.leilao.detran.mg.gov.br/. No site os veículos já estão disponíveis para verificação.

Haverá visitação presencial no pátio de 20 a 24 de março, das 9 às 12h e das 14h às 17, na avenida Presidente Tancredo Neves, 1992, Zacarias.

Ainda de acordo com o delegado, o sistema estará disponível para lance a partir do dia 27, às 9h, e será fechado dia 31 às 23h55. “Porém, para que o cidadão possa dar lance em todos os lotes que interessar, o sistema não fecha todos os lotes juntos. Fecha um a um, gradativamente, de cinco em cinco minutos. O lote 01 será fechado na quarta-feira e abaixo do próprio lote, o sistema avisa quanto tempo falta para encerramento dos lances”, explica Nilson Belmiro.

Nos termos do Art. 9º, inciso III da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, os servidores públicos ativos lotados na Polícia Civil, Secretaria de Estado da Fazenda (SEF) e Polícia Militar de Minas Gerais e, no caso de o serviço público ser delegado, a concessionária, permissionária ou autorizada e seus contratados, não poderão participar do leilão na condição de arrematantes.

Para participar do leilão o interessado deverá se cadastrar no site: http://www.leilao.detran.mg.gov.br/, ou direto no link http://leilao.detran.mg.gov.br/pre-arrematantes/cadastrar. Para dar os lances, é necessário criar e fazer o login, e serão de R$ 200,00 por vez.

COMO PARTICIPAR

1 – Faça o cadastro no sistema de Leilões On-Line (pessoas jurídicas também devem se credenciar ao Detran-MG);

2 – Acesse o sistema de Leilões On-Line para ver os leilões disponíveis, assim como o edital e a tabela de veículos de cada um;

3 – Para efetuar o lance, se autentique na página clicando no botão “entrar” no canto superior direito da tela;

4 – As propostas serão recebidas exclusivamente por meio da plataforma virtual. O vencedor da disputa será aquele que ofertar o maior lance do lote de seu interesse, dentro do prazo estipulado;

5 – O licitante, ao arrematar um lote, receberá um código para que possa emitir o DAE de arremate e efetuar o pagamento.

6 – Os veículos leiloados considerados conservados serão entregues com Nota de Arrematação, Carta de Arrematação e Alvará (expedido pelo Detran-MG). O arrematante deve proceder à transferência da titularidade do veículo no prazo legal, conforme preconiza o Código Brasileiro de Trânsito (CTB) e arcar inclusive, com as taxas e outros ônus pertencentes a esta transferência;

7 – O valor do lance deverá ser pago através do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) na rede bancária credenciada em até três dias úteis.

8 – Os lotes não arrematados, em virtude do descumprimento pelo Arrematante de qualquer das exigências constantes no edital do leilão, será devolvido ao acervo para ser novamente leiloado;

9 – Durante a realização do leilão fica proibida a cessão, a qualquer título, dos direitos adquiridos pelo arrematante. Uma vez aceito o lance, não se admitirá a sua desistência.

Para ver os veículos clicar em DETALHES

Para ver mais fotos e os detalhes dos veículos basta clicar SOBRE A FOTO DO VEÍCULO que abrirá a página abaixo: