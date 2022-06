Polícia Civil realiza leilão de veículos em Raul Soares

RAUL SOARES – A Polícia Civil realizará, no próximo dia 2 de julho, mais um leilão de veículos apreendidos por infração de trânsito. Desta vez, o leilão será realizado no Ginásio Poliesportivo de Raul Soares, às 9h30.

No total serão leiloados 152 veículos entre motos e automóveis, sendo que destes, 66 são considerados sucatas, ou seja, não poderão circular, servindo apenas para aproveitamentos de peças, e 86 são considerados recuperáveis, que poderão circular novamente, isto após reforma, vistoria e licenciamento.

Dentre os recuperáveis, o responsável pelo leilão destaca que serão levados a hasta pública veículos como Corolla, Fiat Strada, Nissan Frontier, Corsa, Fiat Uno, Astra, Fiesta, Gol e um caminhão Mercedes Benz 113, tendo ainda motos Titan 125 e 150, XRE 300, Twister 250, CB 300, Falcon, Hornet, Bros, Suzuki, Yamaha YBR e Dafra.

Os interessados em participar do leilão poderão fazer visita ao pátio desde até o dia 24 de junho, no horário de 8h30 às 12h e das 14h às 17h30, no pátio Auto Socorro Cristalino, situado a rua José Miranda, nº 40, bairro Durval Grossi – Raul Soares-MG, onde poderão fazer uma inspeção visual nos veículos a serem leiloados.

LANCES

Os lances iniciais das motos recuperáveis iniciam em R$ 200,00 e dos carros recuperáveis a iniciam em R$ 600,00.

O edital e a tabela de veículos a serem leiloados poderão ser obtidos na delegacia de Caratinga, delegacia de Raul Soares, no pátio ou através do WhatsApp 33 99197-5266.

O pagamento dos valores referente ao arremate dos veículos será realizado através de DAE – Documento de Arrecadação Estadual, que será entregue ao arrematante no ato do arremate, e deverá ser quitado em agência bancária no prazo de até três dias. Após a quitação, o arrematante receberá a carta e a nota de arrematação e a liberação para retirar seu veículo do pátio.

OBJETIVOS DO LEILÃO

– reduzir o número de veículos recolhidos no pátio, resultando em mais espaço, resolvendo o problema da superlotação;

– ressarcimento ao erário público de impostos não recolhidos;

– evitar problemas de saúde pública como dengue e infestação de roedores e animais peçonhentos, pois com o acúmulo de veículos, exposto ao desgaste natural (sol, chuva etc), estes se tornam locais de reprodução desses animais, inclusive a dengue;

-Impedir danos ao meio ambiente, pois devido ao tempo em que ficam parados e expostos a intempéries o restante de combustível nos tanques e óleo do motor poderão vazar e contaminar o solo;

– Evitar a perda ou diminuição do valor mercadológico do bem.