POLÍCIA CIVIL REALIZA DUAS GRANDES OPERAÇÕES

Carga de café roubada em Inhapim e gado em Raul Soares foram recuperados

CARATINGA – No final da semana passada, a Polícia Civil realizou duas grandes operações que desarticularam uma organização criminosa que roubou uma carga de café avaliada em R$ 100 mil em Inhapim. A PC também descobriu um esquema de estelionato, evitando o furto de 20 cabeças de gado em Raul Soares.

Na tarde de ontem, os delegados Ivan Sales e Luiz Eduardo Moura Gomes relataram à imprensa como foi o trabalho da Polícia Civil.

RAUL SOARES

O delegado regional Ivan Sales disse que em rápido trabalho de investigação, policiais da 12ª delegacia de Raul Soares conseguiram evitar o prejuízo de 20 cabeças de gado para um fazendeiro.

Segundo o delegado, na última sexta-feira (16) a polícia foi procurada pela vítima Stenio Tavares Barbosa, informando que haviam sido subtraídas 20 novilhas que lhe pertenciam. “Passamos a investigar e tomamos conhecimento que Stenio tinha arrendado um terreno de José Alves Coelho e acabaram sumindo as novilhas. José disse a Stenio que o gado tinha arrebentado a cerca e fugido, o que achamos estranho, pois alguém teria visto”.

Continuando as investigações, os policiais descobriram que as novilhas tinham sido embarcadas em um caminhão e levadas para Ponte Nova. Foi feito contato com investigadores daquela cidade que conseguiram localizar o homem que estava com o gado e ele explicou que José tinha dado as novilhas em pagamento de uma dívida.

“Entendemos, então, que não se tratava de um furto, mas sim de um estelionato, pois José aproveitando que as novilhas estavam no terreno dele, disse ao credor que as novilhas eram suas e com isso as deu em pagamento”, explicou o delegado.

José foi preso e responderá por estelionato, mas como saiu do flagrante, responderá, por enquanto, em liberdade.

INHAPIM E SIMONÉSIA

O delegado Luiz Eduardo contou que no último dia 8, Lionaldo de Sales Prazer, Josimar Marcelino Braga, o “Ziguila”; Weledir Oliveira Silva, o “IeIe”; e Ronivaldo José de Oliveira, vulgo “Amarelo”; efetuaram um roubo na região de Inhapim em que subtraíram um caminhão carregado com café com carga avaliada em R$ 100 mil. Segundo as investigações, os acusados utilizaram armas de fogo e houve emprego de violência.

Conforme explicou o delegado, depois de roubarem a carga, os autores visando ter o lucro, tentaram vendê-la para um comprador da zona rural de Simonésia. “Esse comprador desconfiando da origem da carga não aceitou comprar. E usando as mesmas armas no roubo os autores coagiram o comprador a descarregar em sua fazenda, pois o café não estava ensacado e precisava de um equipamento para retirar e esse fazendeiro tinha. Após descarregar o café, com uma arma apontada em sua cabeça, o fazendeiro foi obrigado a assinar alguns cheques como se fosse uma garantia do pagamento da carga”, explicou o delegado.

Os cheques assinados foram compensados na conta de Rosana Patrício Souza de Carvalho, esposa de um dos envolvidos.

Na semana passada o fazendeiro esteve na delegacia regional de Caratinga solicitando ajuda, pois os autores estavam o ameaçando, como também a vítima do roubo de café.

O fazendeiro contou que só ficou com a carga em razão da ameaça, e temia que os autores voltassem e até o matasse para receber a quantia referente ao café. “Nós da Polícia Civil, equipes de Caratinga e de Inhapim, fomos até a fazenda do comprador de café em Simonésia para garantir sua segurança. Como ele havia combinado com esses autores que tentaria levantar alguma quantia, foi até o banco, mas solicitou que os policiais o acompanhassem. Assim que saiu com dois investigadores, outros policiais ficaram na fazenda. Dois indivíduos chegaram em uma moto branca com placa de Betim na fazenda. Assim que eles entraram na propriedade e viram os policiais, o garupa pulou da moto e tentou fugir a pé e o condutor tentou jogar a moto para cima dos investigadores e fez um gesto de que pegaria uma arma na cintura. Os policiais revidaram com objetivo de atingir o pneu, que também acabou atingindo a perna de Lionaldo”.

Mesmo atingido Lionaldo só parou porque o pneu da moto estava furado. O passageiro Josimar e piloto Lionaldo foram presos.

A polícia descobriu ainda que Josimar foi um dos autores do roubo do caminhão de café e quem ameaçou o fazendeiro coagindo-o a permanecer com a carga e o ameaçando para receber o valor da carga. “Josimar confessou o crime e entregou toda a organização criminosa. Ele contou que no dia dos fatos foi acompanhado do Lionaldo, de Weledir e de Ronivaldo até ao caminhão da vítima já sabendo como funcionava a entrega de café, pois já havia trabalhado na fazenda da vítima e mediante violência subtraíram a carga e tentaram levara para longe, para a região de Simonésia, visando impedir que a carga fosse recuperada”.

Segundo o delegado Luiz Eduardo, os envolvidos chegaram a entrar em contato com a vítima do roubo para tentar levantar algum dinheiro. Eles queriam que a vítima pagasse 10 mil reais para que o caminhão fosse entregue. Como a vítima não aceitou, os autores abandonaram o caminhão, que acabou sendo recuperado.

Policiais conseguiram descobrir onde a carga estava com o comprador em Simonésia, que também foi vítima, e ele contou que não estava receptando carga roubada, mas sendo ameaçado. “A carga foi recuperada, todos autores presos, inclusive a esposa do Lionaldo que foi usada para levantar as quantias pagas pelo fazendeiro pela extorsão feita na entrega do café. Lionaldo e Josimar foram presos no momento da ação policial, e em seguida Ronivaldo, que está preso na Apac (Associação de Proteção de Assistência aos Condenados) de Inhapim e aproveitou da saída de sete dias para cometer o roubo e Weledir, que é de Ubaporanga, e tinha conseguido as armas para praticar o roubo”.

Os quatro envolvidos foram presos por extorsão, roubo e organização criminosa. Rosana foi presa por fazer parte da organização criminosa e ter participado da extorsão.