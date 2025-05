Polícia Civil procura por jovem desaparecido

A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Polícia de Ipanema, instaurou procedimento investigativo para apurar o desaparecimento do jovem Alexandre Vitor Cordeiro de Moura, de 18 anos, natural de Capelinha/MG. Ele foi visto pela última vez no dia 09 de maio, na cidade de Conceição de Ipanema, de onde teria se deslocado para Ipanema/MG na companhia de um amigo.

A comunicação do desaparecimento foi feita por um familiar, após o jovem não retornar e deixar de dar notícias. As equipes da Polícia Civil já iniciaram diligências, que incluem oitivas, levantamentos de câmeras de segurança e contato com unidades de saúde da região. O caso também foi registrado nos sistemas nacionais de alerta de pessoas desaparecidas.

Informações que possam contribuir com a localização de Alexandre podem ser repassadas, mesmo de forma anônima, pelos canais oficiais da Polícia Civil ou pelo Disque-Denúncia 181.