Polícia Civil prende três homens por homicídio tentado

Na manhã dessa quinta-feira(19), a PCMG, por meio da Delegacia de Homicídios de Caratinga, e com apoio da PMMG, deflagrou operação policial com objetivo de cumprir mandados de prisão preventiva, e busca e apreensão expedidos em desfavor dos suspeitos de serem autores de crime de homicídio tentado praticado no dia 2 de agosto, no distrito de Santo Antônio do Manhuaçu, zona rural de Caratinga.

Os mandados foram cumpridos em Santo Antônio do Manhuaçu, Córrego São Vicente e Córrego Bom Será, localidades onde cada um dos três suspeitos foram encontrados e presos.

Um dos suspeitos de 28 anos já possuía antecedentes criminais pela prática dos crimes de receptação, tráfico de drogas, homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Os outros dois suspeitos, um de 19 e outro de 22 anos, não possuem antecedentes criminais.

Segundo o delegado responsável pela investigação, Sávio Moraes, “no dia do crime, os suspeitos desembarcaram de um veículo e efetuaram cerca de cinco disparos na direção da vítima, uma homem de 33 anos, egresso do sistema prisional e com antecedente criminal pela prática do crime de tráfico de drogas. Durante a investigação restou apurado que a motivação do crime está atrelada a disputa por pontos de tráfico de drogas local”.

Após a operação, os três suspeitos foram encaminhados para a delegacia de Polícia Covil em Caratinga para formalização dos trabalhos de praxe. Logo após, serão encaminhados ao Presídio de Caratinga onde ficarão à disposição do Poder Judiciário.

O inquérito será concluído no prazo de dez dias.