Polícia Civil prende suspeitos de envolvimento em tentativa de homicídio em bar

PIEDADE DE CARATINGA – Na manhã desta quinta-feira (14), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios de Caratinga, deflagrou a operação policial e cumpriu na cidade de Piedade de Caratinga, no bairro São José, mandados de busca e apreensão e prisão preventiva expedidos em desfavor de um homem de 20 anos, e mandados de busca/apreensão e de acautelamento de um adolescente de 17 anos, ambos suspeitos de estarem envolvidos em crime de tentativa homicídio ocorrido no último dia 28 de agosto no Bar e Restaurante Aroma Mineiro, em Caratinga.

Conforme a PC, ambos os indivíduos possuem diversas anotações criminais pela prática de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, isto é, delitos praticados enquanto menores de idade.

Um terceiro indivíduo de 33 anos de idade, também suspeito de envolvimento no crime, teve o mandado de prisão preventiva cumprido na terça-feira (12), no momento em que ele se apresentou na 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil. “Este suspeito é egresso do sistema prisional e possui antecedentes criminais pelos crimes de tráfico de drogas e embriaguez ao volante”, informa a PC.

Segundo o delegado Sávio Moraes, autoridade responsável pela investigação, os elementos de informação que foram produzidos indicam que o crime ocorreu após uma discussão envolvendo os suspeitos e os seguranças do bar. “Em determinado momento da discussão, o adolescente infrator repassa a arma de fogo para o suspeito de 33 anos de idade, o qual efetua disparos para cima e em direção aos seguranças do estabelecimento. Minutos depois, o suspeito de 20 anos de idade retorna ao estabelecimento e efetua um disparo em direção aos seguranças, vindo o tiro a acertar um dos seguranças”, detalhou o delegado.

Após a formalização dos procedimentos concernentes à Polícia Judiciária, os suspeitos foram encaminhados ao Sistema Prisional onde se encontram à disposição da Justiça.

O adolescente segue apreendido e internado provisoriamente na Delegacia, aguardando remoção para estabelecimento de internação de menores. A investigação será concluída nos próximos dias.