Polícia Civil prende suspeitos de cometerem homicídio em Dom Cavati

DOM CAVATI – A Polícia Civil de Minas Gerais, através da 14ª Delegacia de Polícia Civil de Inhapim, com apoio de policiais da regional de Caratinga, deu cumprimento a três mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão temporária em desfavor dos suspeitos do homicídio contra Felipe de Paula Carvalho, 26 anos. O crime aconteceu no dia 25 de abril desse ano em Dom Cavati. Após cumpridas as formalidades, os suspeitos foram encaminhados ao presídio.

RELEMBRE O CASO

A Polícia Militar de Dom Cavati recebeu uma ligação anônima dando conta de um corpo que havia sido encontrado por populares em uma mata nas proximidades da rua Dom Pedro I, no centro.

Militares estiveram no local e encontraram o corpo jogado na vala de difícil acesso. Foi acionada a perícia da Polícia Civil, que constatou quatro perfurações nas proximidades do pescoço da vítima, “sendo tal fatalidade parecida com uma execução”, diz o boletim de ocorrência. Na época foi feito rastreamento, mas nenhum suspeito tinha sido detido até então.