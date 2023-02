Polícia Civil prende suspeito de praticar abuso sexual contra criança de dois anos

IPANEMA- Na tarde de terça-feira (7), policiais civis da Delegacia de Polícia de Ipanema deram cumprimento a um mandado de prisão temporária expedido pelo juízo da 2ª vara contra um homem de 69 anos acusado de abusar sexualmente de uma criança de dois anos.

Na última segunda-feira (6), a Polícia Civil atendeu a mãe da vítima que procurou a Delegacia de Ipanema e informou que a filha havia relatado os abusos em data anterior. Foram tomadas todas as medidas iniciais de acolhimento e encaminhamento da vítima e sua genitora, sendo identificada a necessidade da prisão cautelar do suspeito.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e as investigações serão concluídas no prazo de 30 dias.