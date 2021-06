Polícia Civil prende suspeito de furtar gados

Um indivíduo ainda se encontra foragido

CARATINGA – Na tarde desta terça-feira (8), o delegado regional Ivan Sales convocou a imprensa para falar da prisão de um homem de 26 anos, suspeito de ter furtado dois bezerros no córrego do Deserto, no distrito de Sapucaia, zona rural de Caratinga.

Ivan Sales ressaltou que o furto de gado é um crime que incomoda a sociedade local, por isso a Polícia Civil está sempre empenhada em apurar e a Polícia Militar, em evitar que ocorra.

No último dia 24 de abril, a PM abordou um cidadão que estaria transportando dois bezerros em um veículo, só que naquele momento não havia elemento algum que justificasse a condução dele para a delegacia, porque não havia registro de furto. “No dia seguinte em que o proprietário foi para a sua propriedade rural, ele notou que havia um bezerro amarrado de forma que ele não tinha deixado, que apontou uma suspeita, e quando contou o gado sentiu falta de dois bezerros. A partir daí a gente fez essa ligação com o que a PM já havia apontado os suspeitos, e passamos a fazer uma investigação”, contou o delegado regional.

Ainda de acordo com o delegado, o indivíduo preso nega a autoria, fala que foi contratado para fazer um frete e que não havia passado em rodovia, em distrito, em local algum. “É nesse momento a gente conseguiu descontruir o álibi dele, porque ele fala que fez um frete e não consegue falar pra quem fez. E o segundo e mais contundente indício, é que nós conseguimos registro de imagem, onde esse indivíduo passa com o carro vazio e volta com os animais em um local que ele diz que não teria passado”.

Além disso, durante o cumprimento de busca e apreensão na residência do suspeito, a Polícia Civil localizou uma quantidade relevante de carne bovina, que aponta indícios que sejam dos animais subtraídos.

Nesta terça-feira(8), a PC tentou efetuar a prisão do segundo investigado, que tem 22 anos, mas não obteve êxito, “portanto se trata de um foragido”.

O suspeito responderá pelos crimes de furto qualificado, concurso de pessoas e subtração de semovente.

Para contribuir com o trabalho da polícia e até evitar o furto de gados, o delegado orienta aos proprietários que instalem câmera de monitoramento e que seja um ambiente que quando o autor se aproximar, se acenda um refletor, inibindo assim sua ação. “Para a polícia é muito importante que a gente tenha imagens, facilita a identificação e a recuperação do gado em tempo adequando”, concluiu o delegado.