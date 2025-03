A Polícia Civil prendeu o homem suspeito de assassinar Matheus Victor Fagundes Soares, 28 anos. O homicídio aconteceu no bairro Santa Zita, no dia 17 de setembro de 2023.

Matheus Victor foi assassinado na rua Guilhermon E. Nascimento. O suspeito chegou a ser detido, à época, mas fora do estado de flagrante. Ele foi ouvido e liberado, tendo entregue a arma que teria sido usada no crime, no entanto,exames da periciais provaram que outra arma foi usada para matar Matheus.