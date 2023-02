Polícia Civil prende suspeita de homicídio no Rio de Janeiro em São João do Oriente

A Polícia Civil em Caratinga, em apoio ao serviço reservado da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (PMERJ), deu cumprimento a dois mandados de prisão preventiva expedidos pelo TJRJ ( Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro) pelo crime de homicídio em desfavor de uma suspeita de 54 anos. Na tarde dessa segunda-feira (6) a Polícia Civil em Caratinga recebeu a informação via 12º Departamento que a suspeita do homicídio praticado no estado do Rio de Janeiro poderia estar escondida nos municípios de Caratinga, Ubaporanga ou São João do Oriente.

Após diligências nos respectivos municípios, a suspeita foi localizada no município de São João do Oriente, lhe sendo dada voz de prisão. Após cumpridas as formalidades legais, a suspeita foi encaminhada ao sistema prisional.

Trabalharam na prisão da mulher o subinspetor Ronaldo José e os investigadores

Pedro Celestino e João Vitor Moreira.