Polícia Civil prende investigados de aplicar golpes de estelionato

Segundo as investigações, acusados falsificavam documentos e praticavam golpes de altos valores através de empréstimos consignados

CARATINGA – A Polícia Civil realizou na manhã desta segunda-feira (22) uma grande operação no bairro Aparecida, onde foram presos Geraldo Magela Nascimento, o “Canjiquinha”; Thiago Teixeira, vulgo “Caputira”; e Carlos Renato Rocha Pacheco, o “Renatinho”. Segundo a PC, todos estariam envolvidos com golpes de estelionato.

Conforme o delegado que está no caso, Luiz Eduardo Moura Gomes, há aproximadamente um ano, esses mesmos indivíduos foram presos em flagrante falsificando documentos com objetivo de praticar golpes. E há duas semanas a delegacia de Chapada do Norte (MG), entrou em contato com a delegacia regional de Caratinga informando que uma vítima daquela cidade teria descoberto que em seu benefício previdenciário havia um empréstimo consignado que ela não reconhecia como seu, e em razão disso o banco forneceu a ela informações que o dinheiro desse havia sido depositado numa conta em seu nome, em Caratinga, local que ela alega nunca ter aparecido. “Com base nessas informações, e já sabendo o modus operandi dessa organização criminosa, a Polícia Civil procedeu a diligências investigatórias e conseguiu imagens de um dos conduzidos hoje (segunda-feira, 22) sacando o dinheiro na conta da vítima. Então além de ter falsificado os documentos, ter montado uma conta em nome da vítima, realizado empréstimo fraudulento, ele sacou o dinheiro, e transferiu parte dele para a própria conta pessoal”, explicou o delegado.

Ainda de acordo com o delegado, foi representado pelo poder judiciário pela prisão preventiva de Geraldo Magela, tendo em vista a reiteração criminosa. Atualmente Geraldo usa tornozeleira eletrônica, em razão da prisão ocorrida no ano passado. “E mesmo com a tornozeleira eletrônica, ele continuou praticando os crimes. Na residência dele, foram encontrados o cartão de crédito da vítima de Chapada do Norte, documentos de identidade em branco, cédulas de identidades verdadeiras que não estavam preenchidas, desviadas de um instituto de identificação da região metropolitana, e folhas de cheques em branco”, disse.

CARROS DE ALTO VALOR

O delegado Luiz Eduardo disse que chama atenção o fato do grupo criminoso utilizar carros de alto valor, que na primeira oportunidade estavam em nome da namorada de um dos investigados. “Diante da suspeita de lavagem de capitais, já que ela (namorada) não tem patrimônio compatível com a propriedade dos carros, foi instaurado inquérito policial, para apurar lavagem de capitais. E durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, eles foram flagrados novamente na posse dos veículos, que já estão em nome de terceiros, comprovando que durante esse ano eles permaneceram na posse do veículo e fizeram transferência de propriedade com único objetivo de ocultar o patrimônio obtido com os golpes praticados por eles”, destacou o delegado.

Vários chips de operadoras de telefonia também foram encontrados na casa em que os suspeitos estavam, segundo o delegado, provavelmente para dificultar as investigações da polícia.

VÍTIMAS

Apenas contra a vítima de Chapada do Norte, foi aplicado um golpe R$ 26 mil, e no meio dos documentos encontrados com os investigados havia uma simulação de empréstimo que a Polícia Civil vai apurar agora se foi concretizado ou não, no valor de R$ 53 mil. “O mercado oferece uma facilidade muito grande para realização de contratos, de empréstimos consignados, e valores altos, a depender da margem do cliente”.

Ainda de acordo com o delegado, no meio dos documentos existiam pesquisas feitas em sites que prestam serviço ao comércio para analisar créditos. “Eles estavam com alguns documentos que foram retirados desses sistemas. Eles arrumam cédulas de identidade em branco, fotos de pessoas ligadas a eles, montam contas bancárias e fazem empréstimos consignados”.

DENÚNCIA

O delegado Luiz Eduardo pede ainda que as pessoas façam denúncia sobre a identidade de uma pessoa que pode estar ligada a organização criminosa. “Está sendo divulgada uma foto de identidade que foi utilizada para criar a conta no banco em Caratinga, e essa pessoa não foi identificada ainda. Caso alguém conheça essa pessoa, pode denunciar por meio do telefone (33) 3322-6500 ou 197. O sigilo é garantido, e temos também o 181 Disque Denúncia Unificado”.

Os investigados foram conduzidos por falsificação de documentos, mas há inquérito de estelionato e também de lavagem de capitais.