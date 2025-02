Polícia Civil prende investigado por homicídio em Dom Cavati

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu nessa sexta-feira (21), um homem de 58 anos suspeito de cometer um homicídio em Dom Cavati. A prisão ocorreu em cumprimento a mandado de prisão preventiva, expedido em menos de dois dias após o crime.

O crime aconteceu no último domingo (16), por volta das 16h, no Córrego Volta Grande. De acordo com a investigação, após um desentendimento em um bar, a vítima, que tinha 55 anos, acompanhado de sua namorada, foi alvejado e morto.

O desentendimento teria começado quando a companheira da vítima fatal derramou cerveja sobre a esposa do investigado, o que resultou na ordem para que o casal deixasse o estabelecimento.

Testemunhas relataram que, durante a confusão, a vítima sacou um canivete na tentativa de defender sua namorada, a qual começou a ser agredida pelo investigado. Em resposta imediata e sem possibilidade de defesa, o autor sacou uma arma de fogo e disparou contra ambos.

O homem foi atingido por seis tiros e morreu no local, enquanto a mulher, de 47 anos, não foi atingida. Após o crime o investigado evadiu para local desconhecido.

A Polícia Civil iniciou as investigações menos de 24h após o fato e representou ao Poder Judiciário pela expedição de mandado de prisão preventiva, quer pela fuga do investigado, quer por ele já possuir em sua ficha criminal indiciamento pela prática de tentativa de homicídio.

Nessa data foi dado cumprimento ao mandado de prisão e o investigado segue à disposição da Justiça. Ele responderá pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, e as investigações continuam para apurar todos os detalhes do caso.

O delegado responsável pelas investigações, Guilherme Lincoln, destacou a relevância da resposta rápida e da colaboração entre a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Ministério Público de Minas Gerais. Segundo ele, essa articulação foi crucial para garantir uma resposta à altura da gravidade do fato. “Essa colaboração reforça o compromisso das autoridades em apurar crimes violentos que impactam a comunidade local”, afirmou.