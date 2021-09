Polícia Civil prende homem que se passava por policial em Ipanema

IPANEMA- Na tarde desta quinta-feira(16), investigadores da Polícia Civil de Ipanema localizaram um homem que se passava por policial e estaria vendendo carteiras de habilitação para moradores da zona rural de Caratinga, Simonésia e Ipanema.

No início da semana moradores da localidade de Suísso, zona rural de Caratinga, procuraram a Polícia Civil de Ipanema informando sobre um suposto policial civil que estaria oferecendo carteiras de habilitação sem que o candidato precisasse realizar os testes e exames necessários.

O criminoso se apresentava como policial civil lotado no Detran, e oferecia CNH’s por valores entre R$5 mil e R$7 mil, prometendo entregar o documento após 120 dias.

De posse dessas informações, a equipe da delegacia de Ipanema realizou diligências para localização do suspeito, pois segundo informações ele estaria no distrito de Santo Antônio (Caratinga) e em São Joãozinho (Ipanema). Por volta de 13h30 o criminoso foi abordado em uma estrada rural, próximo ao Córrego do Sossêgo, e após buscas em seu veículo foram encontradas porções de drogas e dinheiro. Após vistoria constatou-se que o veículo também apresentava sinais de adulteração de seus elementos identificadores.

Concomitante à ação da equipe de Ipanema, uma equipe de Caratinga cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, no município de Caratinga, mas nenhum ilícito foi encontrado.

A investigação prosseguirá para identificar as vítimas do golpe. O suspeito, de 39 anos, responderá pelos crimes de estelionato e posse de drogas.