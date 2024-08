Polícia Civil prende homem que estuprava o filho em Caratinga

CARATINGA- A Polícia Civil , através da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Caratinga realizou a prisão preventiva do investigado pela prática de estupro de vulnerável no bairro Aeroporto, em Caratinga. No dia 25 de junho o Conselho Tutelar desta cidade encaminhou documentação a esta unidade policial, no sentido de que o investigado estaria abusando sexualmente do próprio filho e relatou, ainda, que os abusos consistiam em penetração anal, com uso de óleo de cozinha. Diante disso, as diligências iniciaram e as testemunhas confirmam a versão da vítima menor que relata que seu pai praticava conjunção anal, com uso de óleo de cozinha e tais fatos ocorriam mais de uma vez na semana e desde que a vítima tinha entre 6 e 8 anos de idade. Durante a investigação, ainda, restou apurado que o pai dormia com o filho na mesma cama, para praticar tais abusos sexuais. Durante a investigação, ainda, foram constatadas informações no sentido de que o investigado também praticou abusos sexuais em outras crianças menores, sendo que todas dentro do seio familiar dos envolvidos ou crianças de convivência da família. A Polícia Civil continuará realizando diligências no sentido de apurar a prática de outros crimes praticados pelo investigado, bem como angariando outras informações e provas que possam auxiliar na finalização do procedimento.