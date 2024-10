Polícia Civil prende homem investigado por homicídio tentado e apreende arma de fogo

CARATINGA- Na manhã dessa quarta-feira(23), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios de Caratinga, deu cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido em desfavor de um homem investigado pela prática de dois crimes de homicídios tentados praticados nos dias 24/10/2023 e 15/09/2024, na Cabeceira do Jacutinga e em Santa Luzia de Caratinga, respectivamente.

O mandado foi cumprido no Córrego Cabeceira do Jacutinga, zona rural de Caratinga, local onde o investigado reside, sendo certo que ao iniciar o cumprimento da cautelar os policiais civis o flagraram dispensando uma arma de fogo pela janela da casa, uma pistola Beretta, Modelo 950 B, calibre 6.35.

Diante do ocorrido, foi dado o devido cumprimento ao mandado de busca e apreensão e o homem, de 31 anos, que não possuía antecedentes criminais, foi preso em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

Após a ratificação da prisão em flagrante pela autoridade policial, o investigado efetuou o pagamento da fiança arbitrada, conforme previsão legal, e foi liberado.

Tanto os inquéritos que investigam as duas tentativas de homicídio quanto o caderno investigativo referente ao crime de posse ilegal de arma de fogo serão concluídos nos próximos dias.

Entenda o caso:

No dia 24/10/2023, na Cabeceira do Jacutinga, o investigado efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, de 38 anos, mas não conseguiu acertá-la. Após o crime, o investigado fugiu.

Já no dia 15/09/2024, em Santa Luzia de Caratinga, o investigado golpeou a vítima com uma pedrada na cabeça, ocasião em que ela caiu ao solo inconsciente. Após o crime, o investigado fugiu. A motivação de ambos os crimes está ligada a causa passional.