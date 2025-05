Polícia Civil prende foragido condenado a 36 anos por estupro de vulnerável

CARATINGA — A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da 2ª Delegacia Regional de Caratinga e em apoio à Delegacia de Ibirité, prendeu nesta semana um homem condenado a 36 anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável. O crime foi cometido em 2021, na cidade de Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo informações da Polícia Civil, o condenado havia se mudado para Bom Jesus do Galho, onde trabalhava como motorista na Prefeitura Municipal. Após diligências investigativas, os policiais localizaram o foragido no setor de obras da administração pública. No momento da abordagem, ele foi informado sobre o mandado de prisão expedido em seu desfavor e sobre seus direitos constitucionais.

Em nota oficial, a Polícia Civil de Minas Gerais destacou que a prisão reforça o compromisso da instituição com a justiça, o enfrentamento à impunidade e a proteção das vítimas, especialmente as em condição de vulnerabilidade. A ação também evidencia a atuação integrada e eficiente das forças policiais no estado.