Polícia Civil prende acusado de matar jovem em Bom Jesus do Galho

A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, por meio da 2ª Delegacia Regional de Caratinga deflagrou operação policial com o fim de dar cumprimento a um mandado de prisão temporária e de busca e apreensão em desfavor de um suspeito de ter praticado homicídio contra uma mulher de dezoito anos no Município de Bom Jesus do Galho.

No dia 24/06/2023 a genitora da vítima registrou ocorrência policial relatando que sua filha estava desaparecida, informando que no último contato com a filha ela teria dito que encontraria com o suspeito para lhe entregar um capacete e cobrar uma dívida de cinquenta reais que ele tinha com ela.

À partir dessas informações a Polícia Civil iniciou a investigação, intimando o suspeito, o qual confirmou ter encontrado com a vítima, negando desconhecer seu paradeiro.

As investigações também consistiram em diligências de campo com o fim de localizar a vítima, recolher provas e arrolar possíveis testemunhas.

Na última terça feira dia 04/07/2023, mantendo a suspeição por parte do indivíduo que por último esteve com a vítima, a equipe de policiais civis deslocaram até a fazenda onde o suspeito trabalhava.

No local, perto de tanques de leite foi avistado manchas de sangue no solo, tendo peritos confirmado ser sangue humano.

Em razão dos fortes indício da prática de homicídio, os policiais fizeram um sobrevoo com drone em toda a área da fazenda, avistando em um local de difícil acesso vários urubus, o que chamou a atenção dos policiais.

Chegando no local foi avistado um buraco no solo, sendo localizada a vítima, a qual estava parcialmente enterrada.

Após a localização do corpo, o suspeito não mais foi visto no Município de Bom Jesus do Galho, tendo empreendido fuga, ocasião em que a Polícia Civil representou por sua prisão temporária e mandado de busca e apreensão.

Já na data de ontem 05/07/2023 o suspeito foi localizado no Município de Rio Casca, onde pretendia embarcar em um ônibus em fuga para o Município de João Monlevade.

Interrogado, o suspeito confessou ter matado a vítima, alegando ter sido vítima de roubo por parte dela, versão que a Polícia Civil tem convicção de não ser real, sendo a motivação mais concreta o fato da vítima ter se relacionado com uma ex companheira do suspeito, o que lhe provocou ciúmes.

Policiais civis ainda estão em campo, arrolando testemunhas, recolhendo provas, para no prazo de até trinta dias encaminhar o inquérito policial relatado ao Poder Judiciário.

Após interrogatório e cumprimento do mandado de prisão o investigado foi encaminhado ao sistema prisional.