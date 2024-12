Polícia Civil investiga irregularidades em contratações públicas

Em investigação que apura irregularidades em contratações públicas, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu, nessa quarta-feira (4/12), cinco mandados de busca e apreensão contra empresas investigadas. As ações ocorreram em diferentes localidades, incluindo sedes de empresas na capital mineira, imóveis ligados a um empresário e endereços de indivíduos apontados como ‘laranjas’, nas cidades de Caratinga e em Ubaporanga, região do Rio Doce.

No curso dos trabalhos policiais, foram apreendidos diversos equipamentos eletrônicos de interesse investigativo, como celulares, notebook, pen drives e cartões de memória, além de cinco veículos de luxo. Na casa do empresário investigado, a polícia encontrou cerca de R$ 25 mil, incluindo valores em reais, euros e dólares.

Em um dos endereços alvo da operação, localizado na zona rural de Ubaporanga, foi apreendida uma arma de fogo calibre 22 com munições. O proprietário, de 33 anos, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Regional em Caratinga. Após o pagamento de fiança ele foi liberado e irá responder em liberdade.

As apurações, até o momento, apontam irregularidades em licitações das cidades de Ubaporanga e em Maricá, no estado do Rio de Janeiro. A ação foi realizada pela equipe do Departamento Estadual de Combate à Corrupção e a Fraudes (Deccof) e as investigações prosseguem com a análise dos materiais apreendidos.

Em investigação que apura irregularidades em contratações públicas, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu, nessa quarta-feira (4/12), cinco mandados de busca e apreensão contra empresas investigadas. As ações ocorreram em diferentes localidades, incluindo sedes de empresas na capital mineira, imóveis ligados a um empresário e endereços de indivíduos apontados como ‘laranjas’, nas cidades de Caratinga e em Ubaporanga, região do Rio Doce.

No curso dos trabalhos policiais, foram apreendidos diversos equipamentos eletrônicos de interesse investigativo, como celulares, notebook, pen drives e cartões de memória, além de cinco veículos de luxo. Na casa do empresário investigado, a polícia encontrou cerca de R$ 25 mil, incluindo valores em reais, euros e dólares.

Em um dos endereços alvo da operação, localizado na zona rural de Ubaporanga, foi apreendida uma arma de fogo calibre 22 com munições. O proprietário, de 33 anos, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Regional em Caratinga. Após o pagamento de fiança ele foi liberado e irá responder em liberdade.

As apurações, até o momento, apontam irregularidades em licitações das cidades de Ubaporanga e em Maricá, no estado do Rio de Janeiro. A ação foi realizada pela equipe do Departamento Estadual de Combate à Corrupção e a Fraudes (Deccof) e as investigações prosseguem com a análise dos materiais apreendidos.

Em investigação que apura irregularidades em contratações públicas, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu, nessa quarta-feira (4/12), cinco mandados de busca e apreensão contra empresas investigadas. As ações ocorreram em diferentes localidades, incluindo sedes de empresas na capital mineira, imóveis ligados a um empresário e endereços de indivíduos apontados como ‘laranjas’, nas cidades de Caratinga e em Ubaporanga, região do Rio Doce.

No curso dos trabalhos policiais, foram apreendidos diversos equipamentos eletrônicos de interesse investigativo, como celulares, notebook, pen drives e cartões de memória, além de cinco veículos de luxo. Na casa do empresário investigado, a polícia encontrou cerca de R$ 25 mil, incluindo valores em reais, euros e dólares.

Em um dos endereços alvo da operação, localizado na zona rural de Ubaporanga, foi apreendida uma arma de fogo calibre 22 com munições. O proprietário, de 33 anos, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Regional em Caratinga. Após o pagamento de fiança ele foi liberado e irá responder em liberdade.

As apurações, até o momento, apontam irregularidades em licitações das cidades de Ubaporanga e em Maricá, no estado do Rio de Janeiro. A ação foi realizada pela equipe do Departamento Estadual de Combate à Corrupção e a Fraudes (Deccof) e as investigações prosseguem com a análise dos materiais apreendidos.