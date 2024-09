Polícia Civil indicia suspeito de estuprar e matar mulher em Manhumirim

Crime aconteceu em maio deste ano. Cristina Maria Barbosa Siqueira, de 37 anos, foi encontrada morta com um saco na cabeça e sinais de violência sexual. O homem já estava preso por violentar e matar uma ciclista em Matipó, também em maio.

Um homem, de 44 anos, foi indiciado pela Polícia Civil pelo estupro e assassinato de uma mulher em maio deste ano, em Manhumirim. O corpo de Cristina Maria Barbosa Siqueira, de 37 anos, foi encontrado dentro de um casarão abandonado, com um saco de linho na cabeça e sinais de violência física e sexual.

Segundo a Civil, o laudo elaborado pela perícia confirmou que Cristina tinha diversas lesões corporais, com morte decorrente de asfixia mecânica por constrição cervical.

Ainda de acordo com exames periciais, constatou-se a presença de material genético do suspeito em objetos encontrados no local do crime, dentre eles, um preservativo, disse a PC.

As investigações conduzidas pela equipe da delegacia de Manhumirim, apontaram que o homem teria chamado a vítima para fazer uso de drogas no casarão, onde teria abusado sexualmente da mulher e cometido o homicídio.

O indiciado, que já se contra preso, é condenado por matar e estuprar a ciclista Lavínia Scarlet Torres de Oliveira, também em maio. O corpo de Lavínia foi encontrado dentro de um cafezal em Matipó. Ele também é investigado por estupro e tentativa de homicídio, em Barueri (SP).