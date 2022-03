Polícia Civil implanta vistoria eletrônica no município de Ipanema

IPANEMA – A Polícia Civil de Minas Gerais implantou no município de Ipanema, a vistoria veicular eletrônica para registro e transferência de veículos.

A inovação faz parte das medidas de modernização dos serviços prestados pela instituição à população. Após fase de testes e ambientação iniciada no início de março, à partir de 1º de abril o sistema será utilizado em todas as vistorias realizadas na Unidade.

O sistema, que já funciona em outras regiões de Minas Gerais, é mais uma ferramenta para garantir transparência, segurança e rapidez nos processos de registros e transferências de veículos no estado. Com a implantação, o usuário possui mais uma garantia para evitar fraudes e maior confiabilidade sobre a procedência do veículo.

Antes, para a identificação veicular, as marcações de chassi e motor eram extraídas com uso de papel e lápis. No novo processo eletrônico, a conferência é feita por meio de aplicativo de celular com controle de localização, onde o vistoriador inclui fotos e dados da identificação do veículo, alimentando o banco de dados do Detran (Departamento de Trânsito de Minas Gerais), com validação automática e laudo de vistoria imediato.

Outra novidade é a inserção de fotografia com a quilometragem do veículo no laudo, objetivando diminuir fraudes relacionadas à adulteração de veículos usados para revenda. Os laudos ficarão armazenados no sistema do Detran, e poderão ser consultados a qualquer época pelas Autoridades em investigações desta natureza.