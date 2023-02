Polícia Civil em Inhapim dá cumprimento a mandado de prisão por condenação

Avó das vítimas, junto ao seu ex-marido, abusava sexualmente dos netos

INHAPIM – Nesta sexta-feira (17), a Polícia Civil cumpriu mandado de prisão, que teve como alvo uma mulher, 54 anos, condenada pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e satisfação da lascívia mediante a presença de crianças, por diversas vezes.

À época dos fatos, ocorridos em 2021, restou apurado que a condenada, avó das vítimas, junto ao seu ex-marido, abusava sexualmente dos netos, principalmente da menina, obrigava-os a praticar atos libidinosos entre si (dois irmãos), bem como assistir aos atos sexuais praticados por ela e seu marido.

Ciente da existência do mandado de prisão, a equipe levantou informações a respeito do paradeiro da condenada e logrou êxito em prendê-la no distrito de Bom Jesus do Rio Preto, zona rural de Inhapim.

Por esses fatos, a mulher foi condenada a 19 anos, 8 meses e 7 dias de prisão, a ser cumprido em regime fechado.