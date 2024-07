Polícia Civil divulga nota de esclarecimento sobre material apreendido com empresário do ramo de iphones

A Polícia Civil informa que à respeito do empresário e outras duas pessoas que foram encaminhados para a Delegacia Regional de Caratinga em razão de terem recebido uma encomenda dos Correios com uma substância e produtos eletrônicos na última quinta-feira, vem esclarecer o seguinte:

Após exames periciais, preliminar e definitivo, restou concluído que a substância analisada não se tratava de cocaína.

Restou ainda apurado que a substância tinha como destinatária pessoa diversa, a qual deveria ser entregue no Estado de São Paulo.

A Polícia Civil esclarece que a investigação continua em andamento, visando esclarecer do que se trata a substância apreendida, bem como o paradeiro das mercadorias eletrônicas licitamente adquiridas pelo empresário, as quais deveriam ser entregues a ele e foram desviadas/subtraídas, a fim de recuperá-las e restituí-las.