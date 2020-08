Polícia Civil detém parte de organização criminosa acusada de duplo homicídio

Crime aconteceu em junho na estrada de acesso a Cordeiro de Minas. Corpos das vítimas foram carbonizados

CARATINGA – Policiais civis de Caratinga, Inhapim e Ipanema, realizaram na manhã de ontem uma grande operação onde prenderam parte de uma quadrilha criminosa envolvida no duplo homicídio dos primos Edson Erik Alves Lopes, 24 anos, e Rafael Alves de Paula, 26, ocorrido no dia 29 de junho de 2020. Os corpos foram encontrados carbonizados dentro um automóvel que foi deixado na estrada de acesso ao distrito de Cordeiro de Minas, zona rural de Caratinga.

O delegado Rodrigo Cavassoni explicou em entrevista coletiva que foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária. Segundo ele, durante as diligências os policiais civis localizaram e apreenderam nos imóveis situados no distrito de São Cândido, zona rural de Caratinga, e no Córrego dos Elias, zona rural de Inhapim, duas armas de fogo, munições, maconha, cocaína, crack e a quantia de R$ 410,00 em espécie.

Foram presos em flagrante por prática dos crimes de tráfico de drogas, posse de arma de fogo e corrupção de menores, dois indivíduos, 18 e 52 anos respectivamente; e Lucas Filipe Vieira Godoy Alves, 21, conhecido como “Maluquinho”, além da apreensão de três adolescentes. Também foi dado cumprimento ao mandado de prisão temporária expedido em desfavor de Lucas, por ser um dos autores do duplo homicídio.

AS INVESTIGAÇÕES

Ainda de acordo com o delegado Cavassoni, essa primeira fase das investigações apurou que, na noite do dia 29 de junho de 2020 na cidade de Bugre, Edson Erik, querendo vender uma arma de fogo (garrucha), manteve contato via aplicativo WhatsApp com Lucas, que é morador do distrito de São Cândido.

Conforme as investigações, Lucas visando atrair Edson Erik, forjou o interesse na compra da arma e o induziu a levá-la até o distrito de São Cândido.

Após a negociação, Edson Erik ofereceu ao primo Rafael, a quantia de R$ 40,00 para levá-lo até o local previamente combinado com Lucas, sendo que ao chegarem ao destino foram rendidos, torturados e executados. “As investigações apontam que Lucas agiu em coautoria com outros indivíduos e a motivação do crime está interligada a uma vingança por parte de uma organização criminosa contra Edson Erik”, explicou o delegado.

A Polícia Civil segue com as investigações e novas prisões podem ser realizadas a qualquer momento.