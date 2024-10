Polícia Civil de Minas abre concurso com 255 vagas

DA REDAÇÃO – A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) abriu inscrições para quatro editais de concurso público, oferecendo um total de 255 vagas imediatas em diferentes áreas de atuação. As oportunidades são para os cargos de delegado de polícia, médico legista, perito criminal e investigador de polícia.

As remunerações variam de R$ 5.332,62 a R$ 14.931,31, dependendo da função. Todos os cargos exigem formação em nível superior, e a jornada de trabalho será de 40 horas semanais para os profissionais contratados.

O período de inscrições começou na segunda-feira (21) e segue aberto até o dia 19 de novembro. Os interessados devem se inscrever pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que é a banca organizadora do concurso e onde também estão disponíveis os editais com todos os detalhes sobre o processo seletivo. As taxas de inscrição variam entre R$ 85 e R$ 220, conforme o cargo escolhido.