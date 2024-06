Polícia Civil de Ipanema conclui investigação de professor por importunação sexual

A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Polícia de Ipanema, informa que concluiu a investigação sobre um caso de importunação sexual envolvendo um professor da rede estadual de ensino. O Delegado Alfredo Serrano, responsável pela delegacia, conduziu as investigações que resultaram no indiciamento do professor, de 59 anos, por crimes de importunação sexual praticados contra sete alunas, com idades entre 15 e 17 anos.

Após minuciosa investigação, foram reunidas evidências suficientes para indiciar o servidor pelos referidos crimes. A Polícia Civil de Ipanema solicitou o afastamento imediato do professor de suas funções e a proibição de qualquer contato com as vítimas. O caso foi encerrado e encaminhado à justiça para as devidas providências legais. “Estamos sempre empenhados em resolver casos como este com a máxima celeridade e eficiência, garantindo que a justiça seja feita e que as vítimas sejam devidamente protegidas. Contamos com a colaboração da comunidade e reiteramos nosso compromisso com a segurança e justiça para todos os cidadãos de Ipanema,” afirmou o Delegado.

Qualquer informação adicional que possa auxiliar em futuras investigações pode ser comunicada à Delegacia de Polícia de Ipanema através do telefone 3314-1418 ou pelo Disque Denúncia 181, com a garantia de sigilo absoluto.