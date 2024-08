Polícia Civil de Caratinga investiga possível abuso sexual de pai contra filho em Santa Luzia

CARATINGA- A Polícia Civil De Minas Gerais, através da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Caratinga, encaminhou nota à imprensa nesta sexta-feira (16), a respeito de investigação de um possível caso de abuso sexual de um pai contra um filho de cinco anos, na zona rural de Santa Luzia.

De acordo com a Polícia foi lavrado o “auto de prisão em flagrante em face do investigado, sendo que as diligências para completa elucidação dos fatos e a busca da verdade real serão apresentadas no prazo legal de 10 (dez) dias”.

Informa ainda que se trata de procedimento que deve tramitar em segredo de Justiça, em razão da natureza do crime e, em diante disso, apenas com a finalização do procedimento serão divulgados outros detalhes.