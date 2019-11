Polícia Civil dá “pulão” e prende suspeito de sete homicídios

George Pinheiro da Silva estava foragido da justiça do Espírito Santo

CARATINGA – A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, por meio da 2ª delegacia regional de Caratinga, cumpriu dois mandados de prisão pelo crime de homicídio em desfavor de George Pinheiro da Silva, 27 anos, oriundos da Comarca de Ibatiba/ES. De acordo com o delegado Ivan Sales, a Polícia Civil do Espírito Santo pediu apoio aos policiais de Caratinga tendo em vista que após participação em sete homicídios naquela cidade, George fugiu e se escondeu em Caratinga. “Por se tratar de uma pessoa com suspeita de sete homicídios, tivemos uma preocupação de ir com uma grande equipe de policiais, onde cercamos a casa pela frente e fundos, não dando a oportunidade dele fugir”, explicou o delegado.

Durante a prisão que aconteceu no bairro Aparecida, George foi encontrado com uma identidade falsa de Minas Gerais, sendo que ele é do Espírito Santo, R$ 1.600,00 em espécie e um cheque no valor de R$ 2.000,00. A Polícia Civil tinha informações de que George fugiria na noite de ontem e por isso adiantou o cumprimento do mandado.

George foi encaminhado ao presídio de Caratinga e posteriormente será transferido para Ibatiba.