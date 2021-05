Polícia Civil “dá o pulão” e apreende quase 60 quilos de maconha e armas de fogo

Quatro jovens foram presos

CARATINGA – A Polícia Civil realizou uma grande operação na tarde desta terça-feira (4), e conseguiu prender quatro jovens com idades entre 21 e 23 anos, e apreender quase 60 quilos de maconha, além de duas armas de fogo e comprimidos de êxtase. A prisão dos investigados aconteceu em uma residência no loteamento Moacir Maria, que fica no bairro Salatiel.

De acordo com o delegado Luiz Eduardo Moura Gomes, durante o dia, a Polícia Civil, por meio de uma investigação que já estava sendo feita, monitorou a residência na qual havia sido deixado um carregamento de drogas, que seria entregue aos possíveis compradores. “Com base nisso a Polícia Civil solicitou ao poder judiciário expedição de mandado de busca e apreensão visando prender os autores e apreender as drogas”, disse o delegado.

O policial Rodrigo Carli de Rezende disse que a casa era monitora há três meses, e o que chamava a atenção era o grande movimento de pessoas com entradas e saídas rápidas. Ainda segundo Luiz Eduardo, as investigações apontavam na casa havia traficantes armados, com grande quantidade de drogas.

Diante da situação, foi montada operação no final da tarde que resultou na apreensão de 57 barras de maconha, dois comprimidos êxtase, pedaços de maconha, duas armas de fogo, um revolver calibre 38 e uma pistola 380, inclusive personalizada com adesivo rosa.

Os autores estavam com certa quantia em dinheiro dentro da casa, além de balança, faca em cima da mesa para dividir a droga que tinham acabado de receber e que seria repartida com os demais comparsas. “A PC vai prosseguir as investigações com objetivo de punir todos os envolvidos, e apontar de onde a droga veio, para quem iria e quanto se pagaria por ela”.

O delegado Luiz Eduardo disse que chamou atenção da polícia o fato da droga estar em uma casa num loteamento residencial, não compatível com locais que geralmente são realizados o tráfico de drogas. O delegado explicou que a casa estava muito bem fechada e tinha dois cachorros da raça pitbull para impedir a entrada da polícia. “Quando chegamos os autores resistiram à prisão, trancaram as portas, mas mesmo assim conseguimos entrar, apreender a droga e prender todos”.

No momento da prisão os investigadores correram para o fundo da cozinha. A pistola 380 estava escondida no meio da roupas e revólver no andar superior. “Havia uma contabilidade que apontavam as pessoas que receberiam as drogas, com peso, valor, e se já haviam pagado ou não”.

Os indivíduos já são conhecidos pelo meio policial, mas ainda não tinham passagem por tráfico de drogas. Os quatro investigados foram presos e conduzidos para a delegacia de Polícia Civil. Além das drogas e armas, foram apreendidos três motos e um carro.