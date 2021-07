Polícia Civil conclui investigações sobre morte de mototaxista

Suspeito afirma que tinha impasse com a vítima

CARATINGA – A Polícia Civil concluiu as investigações do assassinato do mototaxista Patrik Batista de Barros Ramos, 22 anos, ocorrido nesta última segunda-feira (12).

De acordo com o delegado regional Ivan Sales, a vítima foi morta pelo suspeito com 14 golpes de faca, nas costas, axila, pescoço, nuca e ombro. Segundo o delegado, o suspeito Geovani Cabral Leite Ramos, 22 anos, alega que tinha um impasse com a vítima. “Esse crime foi premeditado pelo suspeito, porque ele portava em sua cintura duas facas, e no dia do crime, ele ligou para o estabelecimento onde a vítima trabalhava e solicitou o número da vítima. Ele quis contratar uma corrida de forma simulada, mas queria contratar com a vítima. E aí o atendente de fato sem dolo algum, passou o telefone da vítima”.

Segundo as investigações, o suspeito, visando que a vítima não o reconhecesse, alterou o seu nome no aplicativo de celular e fez ligação. Com isso a vítima não sabia de fato quem fazia o contato com ele, e aceitou a corrida, sendo marcada em frente à igreja no bairro Limoeiro.

Assim que vítima chegou, ela não teve tempo de esboçar qualquer tipo de reação, e aí o suspeito já sacou das facas e passou a desferir vários golpes contra a vítima, que acabou falecendo por hemorragia”, explicou Ivan Sales.

Em um ato de tortura, o suspeito passou a faca no pescoço da vítima, após ela estar caída ao solo, imagem registrada que causou grande repercussão e revolta.

O delegado regional disse que se cogitou a participação de um adolescente, irmão do suspeito, vez que o menor tem vários registros policias e estava sujo de sangue. “Todavia, a Polícia Civil apurou que o adolescente estava sujo de sangue ao tentar impedir o suspeito matasse a vítima. Esse menor é morador de rua, e o suspeito ligou para ele, coma argumento de lhe dar alimentação. Então o menor estava ali naquele momento de fato por uma coincidência, não sabia o que tinha acontecido. Ele estava com as vestes sujas de sangue porque ele tentou evitar que o suspeito matasse a vítima. Essa não participação do adolescente também restou evidenciada inclusive por oitiva de testemunha, que assim que o suspeito começou a golpear a vítima, ele ficou totalmente assustado”, disse Ivan Sales.

Para o delegado ficou excluída a possibilidade da motivação ser em virtude de relacionamento amoroso, que suspeito e vítima estivessem com a mesma pessoa. “Ele se limita a dizer que teve impasse com a vítima, e que ele estava sendo ameaçada por ela, só que não há nenhum registro policial do suspeito relatando essas possíveis ameaças para que as autoridades públicas pudessem tomar as providências”.

O suspeito teve sua prisão preventiva decretada em audiência de custódia por homicídio qualificado.

A Polícia Civil encerrou as investigações, encaminhando os autos com indiciamento do suspeito ao poder judiciário.