Polícia Civil conclui investigações, evidencia erro médico e indicia médicos por homicídio de paciente que foi submetida a cirurgia

BOM JESUS DO GALHO- Nessa terça-feira (21), a Polícia Civil concluiu inquérito que tramitava na delegacia de Bom Jesus do Galho, e que tinha por objetivo apurar a morte de uma paciente de 38 anos de idade à época dos fatos, e que foi submetida a uma cirurgia de colecistectomia (retirada da vesícula biliar) no dia 24 de novembro 2016, no Hospital Aminas, e que horas após, acabou vindo a óbito.

De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Sávio Moraes, no inquérito foram indiciados dois médicos, o responsável pela cirurgia e o plantonista.

Segundo a autoridade policial, “ficou devidamente comprovado no inquérito que o médico cirurgião responsável foi embora logo após a conclusão do ato cirúrgico e não prestou o devido auxílio no pós-operatório. A paciente apresentou intercorrências logo após a cirurgia, tendo a equipe médica plantonista tentado contatar via telefone o médico que realizou a cirurgia, mas não obteve êxito. Dessa forma, ficou evidenciada a desídia na conduta do médico que se ausentou do hospital sem esperar a evolução do quadro pós-operatório.”

Já sobre a responsabilização do médico plantonista, o delegado Sávio detalhou que “ocorreu uma cadeia concatenada de erros e de atos omissivos que tiveram início às 19 horas, na assunção do plantão, e só finalizaram às 4h40 com o óbito da paciente. Ou seja, foram quase 10 horas de intercorrências médicas e de omissão por parte do médico plantonista que tinha 64 anos na época dos fatos.

Durante as investigações, e conforme laudo da perícia médico-legal, restou constatado o nexo causal entre procedimento cirúrgico e o óbito, bem como detectada a presença de indícios de que a evolução desfavorável do caso tenha ocorrido por inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício.

O inquérito foi concluído e o médico plantonista investigado foi indiciado pelo crime de homicídio doloso simples, na modalidade omissão imprópria. Por outro lado, o médico cirurgião investigado foi indiciado pelo crime de homicídio culposo majorado por inobservância de regra técnica de profissão.

Agora o inquérito segue para a Justiça para os procedimentos legais de praxe.