Polícia Civil conclui investigações de mulher assassinada a facadas pelo companheiro

CARATINGA – A Polícia Civil de Minas Gerais, através da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Caratinga, finalizou o inquérito policial que investigou o feminicídio de Luciene Rosa Teixeira. A delegada do caso, Tatiana Neves concederá entrevista coletiva nessa quarta-feira(26) para falar da conclusão dos trabalhos.

O CASO

Na madrugada do dia 17 de fevereiro de 2025, a cidade de Caratinga foi palco de um grave crime de violência doméstica. Luciene Rosa Teixeira, de 38 anos, grávida de oito meses, foi brutalmente atacada com diversas facadas pelo companheiro, Renam Ângelo Moreira, de 45 anos, que a acusava de traição.

Segundo relatos, após ser ferida dentro da residência do casal, a vítima foi colocada no veículo do agressor, ainda nua e ensanguentada. Durante o trajeto, em uma tentativa desesperada de salvar sua vida, Luciene se jogou do carro em movimento e caiu na via pública. Policiais militares que patrulhavam a região presenciaram a cena e acionaram o socorro.

Mesmo gravemente ferida, Luciene conseguiu identificar seu agressor e relatou que só sobreviveu porque conseguiu escapar do veículo. Ela foi encaminhada ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, onde passou por cirurgia e cesariana de emergência.

O autor, que inicialmente tentou fugir, acabou se entregando na Delegacia de Polícia Civil de Caratinga, onde foi preso em flagrante. Ele responderá feminicídio, além de homicídio na forma tentada com relação ao bebê, que se encontra em estado grave no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

O caso gerou grande comoção na cidade e reforça a urgência do combate à violência contra a mulher. A Polícia Civil concluiu nesta data as investigações e encaminha o procedimento ao Poder Judiciário.