Polícia civil conclui investigação de roubo de carro de taxista

ABRE CAMPO – A Polícia Civil de Minas Gerais, através dos policiais da 31ª DPC/Abre Campo, concluí nesta quarta-feira (3), com a remessa do inquérito policial a justiça, a investigação do roubo do veículo de um taxista, ocorrido na zona rural em Abre Campo.

Na data de 25/02/2023, houve uma ocorrência de roubo numa estrada vicinal na zona rural nas proximidades da BR-262, onde dois homens e uma mulher, estando um dos homens com arma de fogo em punho, do tipo revólver, abordaram o taxista e anunciaram o roubo, levando o veículo, emplacado em Abre Campo, a quantia aproximada de R$ 900,00 que estava com a vítima e o telefone celular dela, abandonando a vítima em meio a uma lavoura de café.

Através das investigações, os policiais civis conseguiram identificar os dois homens envolvidos no roubo, sendo o primeiro deles um homem de 36 anos de idade e o segundo um de 28 anos de idade (ambos moradores de Manhuaçu), “os quais estariam envolvidos em outros crimes praticados na cidade de Orizânia/MG, Ibatiba/ES e Muniz Freire/ES”, informa a PC.

O veículo roubado em Abre Campo foi localizado na cidade de Muniz Freire após os suspeitos terem empreendido fuga da Polícia capixaba e abandonado o veículo numa mata.

Com a identificação dos dois homens suspeitos, o delegado de Abre Campo representou pela prisão preventiva dos mesmos, sendo decretada pelo Poder Judiciário de Abre Campo com manifestação favorável do Ministério Público, sendo as ordens judiciais cumpridas, vindo a finalizar a investigação alusiva a identificação destes autores, continuando as investigações relativa a identificação da mulher envolvida no roubo. Os suspeitos se encontram presos no sistema prisional de Minas Gerais, devido envolvimento em outro crime de roubo.

A investigação foi presidida pelo delegado Breno Barbosa Itamar de Oliveira e sua equipe composta pela escrivã Jordana Patrícia Pereira Silva de Paiva, investigadores João Victor Teixeira Camargos Diniz e Ronaldo de Assis Mamedio, auxiliar administrativa Miliany Tolentino Coelho.