Polícia Civil coleta material genético de detentos

CARATINGA – Com o objetivo de colaborar para o incremento do Banco Nacional de Perfis Genéticos (BNPG), a Polícia Civil de Minas Gerais realizou em Caratinga, a coleta de DNA em cerca de 80 detentos do presídio.

O trabalho ocorreu em dois dias dessa semana e contou com o apoio da Polícia Penal.

A coleta de material biológico abrange pessoas condenadas. O delegado regional Ivan Lopes Sales destaca a importância da iniciativa. “O BNPG é uma importante ferramenta de auxílio na apuração de diversos crimes, vez que o cruzamento do DNA enseja uma prova incontestável de que o investigado esteve na cena do crime”, ressaltou o delegado regional.

Também participaram da ação a perita Fernanda Amorim Melgaço Guimarães e a investigadora Elisangela Ferreira Silva.

Em nota, a assessoria de comunicação da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, informou “que o presídio de Caratinga está participando de uma ação nacional estabelecida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), que trata da coleta de material para construção de perfil genético de presos condenados por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável”.

Rede integrada

Instituída em 2013, a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos tem como propósito auxiliar na apuração de crimes, instrução processual e identificação de pessoas desaparecidas por meio do compartilhamento e comparação de perfis genéticos.