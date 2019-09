Polícia Civil captura foragido da justiça dentro de motel

Jhone Vinicio é considerado muito perigoso pela polícia e tinha quatro mandados de prisão em aberto

CARATINGA – A Polícia Civil de Minas Gerais, através da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, prendeu na tarde de ontem, Jhone Vinicio Costa Rodrigues, 35 anos, pela prática de posse ilegal de arma de fogo. Jhone foi capturado em um motel da cidade com um revólver calibre 38 e uma pistola 635 carregados e com mais três cartelas de munição.

A PC estava trabalhando no sentido de realizar a prisão do investigado, que já conta com quatro mandados de prisão em aberto, por envolvimento com crimes contra o patrimônio (roubos e furtos), crimes contra a vida e tráfico ilícito de entorpecentes, posse ilegal de arma de fogo, adulteração de sinal de veículo automotor em um total de sete inquéritos instaurados.

Segundo o delegado regional Ivan Sales, as investigações iniciaram quando o veículo utilizado por Jhone foi apreendido, em virtude de estar com chassi adulterado. No veículo foram localizadas armas, munições e drogas, oportunidade em que o investigado empreendeu em fuga. Após isso, o investigado teria adentrado no pátio da empresa Fervel e subtraído o veículo. A Polícia Militar, diante disso, passou a diligenciar no sentido de localizar o veículo. Quando localizaram o veículo, o investigado Jhone, ultrapassou o cerco bloqueio, atropelou um militar e fugiu. “O Jhone era o investigado número um das polícias. Uma pessoa perigosa que responde por vários crimes, e hoje (ontem) foi preso. Já estávamos investigando-o há um bom tempo e acompanhamos quando ele estava deslocando para o motel e de forma estratégica para segurança dele e da polícia, aguardamos ele entrar no motel para os investigadores efetuarem a abordagem que foi feita com sucesso. Ele estava com duas armas e diversas munições e não temia se precisasse atirar em um policial ou qualquer outra pessoa”, enfatizou o delegado.

O delegado regional ressalta que a prisão de Jhone traz maior tranquilidade à população local, reforçando com isso o papel primordial da Polícia Civil.