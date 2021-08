Polícia Civil apreende duas armas de fogo utilizadas em homicídio

CARATINGA – A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios, apreendeu duas armas de fogo que podem ter sido usadas no assassinato de uma pessoa no último sábado (14), no “Morro da Antena”, no bairro Santa Cruz. Foram apreendidos um revólver calibre 22 e uma garrucha calibre 38.

Após um dos envolvidos no delito ter se apresentado, espontaneamente nesta última segunda-feira (16), os policiais civis conseguiram apreender a garrucha.

Segundo o delegado Sávio Moraes, o investigado de 21 anos, durante sua oitiva, admitiu ter participado do crime, e, voluntariamente, indicou onde a arma estava escondida.

Ainda durante a oitiva, foi confirmada a existência de outra arma de fogo, o revólver. “Diante disso, na manhã de hoje foram efetuadas novas diligências e a citada arma de fogo foi também, voluntariamente, entregue e apreendida. Deve-se ressaltar aqui o trabalho investigativo realizado pela equipe da delegacia de Homicídios que com a devida expertise, e com uso de técnicas de interrogatório, convenceu o investigado a voluntariamente indicar onde as armas se encontravam”, disse o delegado Sávio Moraes.

As armas foram devidamente encaminhadas para perícia e as investigações continuam.

ENTENDA O CASO

O crime ocorreu no sábado (14), por volta das 17h30 na rua Radialista Nailton Gomes, no bairro Santa Cruz.

No local ocorreu uma discussão generalizada envolvendo mulheres e homens. Na ocasião, três homens estavam armados – sendo um homem de 30 anos, um de 21 anos e outro de 20 anos. Foram efetuados diversos disparos de arma de fogo, sendo que um homem de 45 anos foi alvejado fatalmente no pescoço e outras duas pessoas, um homem de 25 anos e uma mulher de 28 anos, foram alvejados na perna.

A Polícia Militar compareceu ao local e prendeu em flagrante o homem de 30 anos e o de 20 anos.

No local do crime, a PM também encontrou uma arma de fogo que supostamente foi utilizada no crime pelo homem de 30 anos, um revólver calibre 22.