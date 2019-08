Polícia Civil apreende drogas e arma de fogo no Vale do Sol

CARATINGA – No final da tarde desta terça-feira(27), em uma ação rápida da Polícia Civil em parceria com Ministério Público, Warley Vitor Sales Miranda, 24 anos, foi preso por tráfico de drogas.

Com um mandado de busca e apreensão, a PC esteve na casa de Warley, que já tem passagem por homicídio tentado, na rua Frei Carlos Fratini, no bairro Vale do Sol.

De acordo com o inspetor Wesley Adriano, em um forro do teto foram encontrados 23 pinos de cocaína, 75 pedras de crack, uma barra de maconha, uma porção de crack e um revólver calibre 38 com seis munições.

Warley tentou inibir a ação da polícia colocando um cão de raça feroz no local onde estava a droga, o que não deu certo. O jovem foi preso e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil.