Polícia Civil apreende arma de fogo utilizada em tentativa homicídio

CARATINGA – Nessa quinta-feira (21), a Polícia Civil por meio da Delegacia de Homicídios de Caratinga, apreendeu um revólver, sem marca, calibre 32, cor prata.

A arma foi utilizada no crime de homicídio tentado, cometido no bairro Santa Cruz no dia 8 desse mês de outubro. A arma foi entregue voluntariamente pelo suposto autor do crime, no momento em que ele se apresentou espontaneamente na Delegacia Regional de Caratinga.

O investigado pela autoria do crime tem 20 anos e possui antecedentes criminais por lesão corporal contra a mulher e porte de drogas para uso próprio.

Diante da apresentação espontânea do investigado, e da ausência de estado flagrancial, ele foi ouvido na presença de seu advogado e liberado.

ENTENDA O CASO

Na manhã do último dia 8, no bairro Santa Cruz, em Caratinga, um jovem de 18 anos sofreu tentativa de homicídio.

A vítima, que não possui antecedentes criminais, afirmou que estava andando pela rua João Cavalcanti Sobrinho quando um homem, pilotando uma motocicleta, aproximou e efetuou diversos disparos. Um dos disparos acabou acertando a coxa esquerda da vítima, que conseguiu fugir.