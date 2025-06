Polícia Civil alerta para golpe telefônico contra comerciantes em Pocrane

Criminosos se passam por integrantes de facção e cobram “taxa de segurança”

DA REDAÇÃO – A Polícia Civil de Minas Gerais divulgou, nesta quarta-feira (11), um importante alerta à população de Pocrane e região. Nas últimas semanas, comerciantes locais têm sido alvo de tentativas de extorsão, por meio de ligações telefônicas em que os golpistas se identificam como integrantes de facção criminosa e exigem o pagamento de valores sob o pretexto de garantir a segurança dos estabelecimentos.

De acordo com as autoridades, o número de casos relatados preocupou a comunidade e mobilizou as forças de segurança. A fim de esclarecer os fatos e orientar a população, a Delegacia de Polícia Civil de Ipanema, responsável pela circunscrição de Pocrane, emitiu a seguinte nota oficial:

NOTA DE ESCLARECIMENTO À POPULAÇÃO

A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Polícia Civil de Ipanema/MG, unidade responsável pela circunscrição do município de Pocrane/MG, vem a público esclarecer que os recentes contatos telefônicos dirigidos a comerciantes locais, nos quais indivíduos se identificam como integrantes de facção criminosa e exigem valores em dinheiro a título de “taxa de segurança”, configuram tentativa de golpe.

Segundo as investigações já instauradas, os autores do crime vêm utilizando linhas telefônicas com prefixo da região (código de área 33), o que tem por finalidade induzir as vítimas a acreditar que os interlocutores se encontram fisicamente próximos aos alvos. No entanto, a análise técnica dos dados obtidos revelou que tais ligações têm origem no Estado do Rio de Janeiro, e que os mesmos números vêm sendo empregados em abordagens semelhantes a vítimas de outros Estados da Federação, o que demonstra o caráter articulado e interestadual da ação criminosa.

Ressalta-se que as informações mencionadas pelos criminosos durante os contatos – como nome de empresas, localização de estabelecimentos e dados básicos dos proprietários – são públicas e facilmente acessíveis por meio da internet, não havendo qualquer indício de que os autores tenham efetivo controle territorial ou acesso privilegiado a informações sigilosas.

A Polícia Civil de Minas Gerais alerta que nenhuma quantia deve ser repassada a indivíduos que, por meio de telefone, aleguem representar organizações criminosas ou oferecer garantias de proteção mediante pagamento. Tais exigências caracterizam o crime de extorsão, cuja repressão é prioritária para esta Instituição.

As diligências investigativas prosseguem com o objetivo de identificar todos os envolvidos, coletar elementos probatórios e subsidiar eventuais medidas judiciais cabíveis. A Polícia Civil reitera seu compromisso com a segurança da população e orienta que toda tentativa semelhante seja imediatamente comunicada à autoridade policial.