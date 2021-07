Polícia Civil age rápido e recupera R$ 3 mil furtados após a vítima perder o cartão do banco

IPANEMA- A vítima compareceu à delegacia de polícia de Ipanema, por volta das 14 horas, noticiando que havia perdido uma carteira com documentos pessoais e cartão bancário, e que ao se dirigir à agência bancária, verificou que haviam sido realizados saques no total de R$ 3 mil em sua conta.

Segundo a vítima, a perda da carteira se deu por volta das 12 horas, quando deslocava em uma motocicleta do centro de Ipanema para sua residência na saída para Pocrane. Os saques foram realizados quarenta e cinco minutos depois.

De imediato os investigadores da delegacia de Ipanema saíram em diligências, e junto à agência bancária analisaram as imagens do caixa eletrônico, reconhecendo a pessoa que realizou os saques da conta da vítima.

A suspeita foi localizada em seu local de trabalho, onde foi convidada a acompanhar os policiais até a Delegacia. Verificou-se que a suspeita estava com a mesma roupa, máscara e bolsa que aparecem nas imagens da câmera de segurança do banco.

Diante da fundada suspeita de que a conduzida tivesse na sua posse o dinheiro subtraído, foi realizada busca pessoal (por policial do sexo feminino) e nos pertences da conduzida, sendo encontrada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) no interior de sua bolsa.

Em conversa com a conduzida, esta disse que a carteira da vítima com o cartão e os documentos estaria em sua residência, com seu esposo. A equipe desta Delegacia se deslocou até a residência da conduzida, onde seu marido retirou de dentro de uma churrasqueira, em um compartimento oculto, a carteira da vítima com o cartão bancário e documentos.