Polícia apreende automóveis e moto e prende suspeitos de quadrilha de comercialização de veículos clonados

Operações foram desencadeadas nas cidades de Caratinga e Timóteo

CARATINGA- Uma operação da Polícia Militar Rodoviária no Vale do Aço realizada nesta terça-feira (9), resultou na apreensão de cinco veículos clonados e prisão de suspeitos. As ações foram desencadeadas em Caratinga e Timóteo.

A apuração teve início em Caratinga, conforme relata tenente Arthuzo. A operação ocorreu na rodovia BR-474, estrada que liga os municípios de Caratinga a Ipanema, a partir da suspeição de um veículo automóvel Fiat Mobi de cor prata, placas FLB-3B67 que trafegava em alta velocidade, com o condutor realizando manobras de ultrapassagens proibidas. “Recebemos informações do serviço de inteligência da Polícia Militar Rodoviária de que o veículo estaria transitando sentido Ipanema/Caratinga e que tinha suspeita de ser clonado. Dando credibilidade a essas informações que foram repassadas, foi montado um cerco, a equipe deslocou e na altura do km 106 realizou a abordagem desse veículo”.

Durante a abordagem os militares identificaram que o veículo apresentava indícios de adulteração dos sinais identificadores. Ainda constataram que o veículo abordado é produto de furto ocorrido na cidade de Belo Horizonte no final do ano passado. O veículo foi adulterado e portava placas de identificação de um outro veículo da mesma marca, modelo e características, sendo que o veículo original é emplacado na cidade de Indaiatuba, estado de São Paulo, na posse da verdadeira proprietária. “O cidadão que estava conduzindo esse veículo relatou que ao adquiriu pelo valor de R$ 10.000 de uma pessoa que mora no Vale do Aço, valor este bem abaixo do mercado. Esse veículo foi apreendido ao pátio credenciado e o condutor preso e conduzido à delegacia de Caratinga”.

Com as informações obtidas, a Polícia realizou novas diligências no Vale do Aço, onde outros veículos adulterados foram apreendidos e prisões foram efetuadas. “Esse Argo foi constatado que realmente era clone, produto de furto até. Esses veículos são furtados, clonados e colocados em circulação por preço abaixo da tabela de comercialização.

Inicialmente, os policiais abordaram dois indivíduos em um Fiat Argo na avenida Belo Horizonte, no antigo traçado da BR-381, no distrito de Cachoeira do Vale em Timóteo. No veículo estavam duas pessoas, sendo que uma delas se identificou com uma carteira de identidade falsa. “Esse Argo foi constatado que realmente era clone, produto de furto até. Esses veículos são furtados, clonados e colocados em circulação por preço abaixo da tabela de comercialização. Além disso, um indivíduo estava com um mandado de prisão em aberto, com dados inconsistentes na carteira de identidade apresentada”.

Ainda foram apreendidos na região uma Toyota Hillux, um Fiat Uno e uma moto Honda Titan 160. A picape estava com placas de Goiás e apresentava adulterações nos números dos chassis e do motor. Já o Uno também estava com adulterações, e a placa dele era fria. O Uno tinha registro de furtado em 12 de agosto do ano passado em capital mineira.

Já a moto também estava com placa fria e, ao conseguir levantar os números reais do chassi, se apurou que era igualmente um produto de crime. A motocicleta tinha queixa de furto registrada em 16 de dezembro do ano passado, em Belo Horizonte.

Para tenente Arthuzo, a operação que teve início em Caratinga foi exitosa. “Foram recuperados cinco veículos em um dia, quatro no Vale do Aço e um aqui, num desmembramento da mesma ocorrência. A informação que temos é que é uma quadrilha que rouba veículos e está comercializando em nossa região. Só esse ano, a Polícia Militar de Caratinga já apreendeu sete veículos clonados, em bom estado de conservação”.

Conforme reportagem do jornal Diário do Aço, os policiais descobriram que a amásia de um dos envolvidos em Timóteo havia recebido R$ 10.000 na conta bancária relativos à venda do Fiat Mobi clonado e que havia sido localizado também no mesmo dia, horas antes, na cidade de Caratinga.

Ela recebeu voz de prisão e não quis dar detalhes sobre o veículo encontrado pela PM Rodoviária em Caratinga. A mulher alegou apenas que tinha conhecimento da venda do carro para um indivíduo naquela cidade. Os veículos apreendidos foram encaminhados ao pátio credenciado pelo Detran.

Tenente Arthuzo finaliza deixando orientações e ressalta que denúncias sobre suspeita de veículos clonados podem ser repassadas pelo 181 ou 190. “Se o veículo custa R$ 50.000 e a pessoa está vendendo por R$ 15.000, ninguém dá nada de graça para os outros. Ao adquirir qualquer bem, se atente a transferir para o seu nome, se ela não consegue isso está conivente com a situação”.