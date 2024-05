O trabalho em sala de aula da professora Thaís de Lima Rodrigues rendeu um livreto com poesias feitas pelos alunos da Escola Estadual Isabel Vieira. Na edição de hoje, o DIÁRIO pública mais três dessas poesias.

As cores da criação

Nas cores vibrantes da nossa bandeira

Brilha alma de uma nação verdadeira

No verde das matas, no azul do céu sem fim

O Brasil mostra sua grandeza assim.

Das lutas passadas a esperança do amanhã…

Cada filho teu carrega a força dessa manhã.

Em cada recanto deste solo abençoado,

Brilha a luz do amor, por ti, dedicado.

O verde exuberante dança ao vento com suavidade

Os rios serpenteiam, cheios de mistério e sorte

E a fauna e flora revelam-se fortes

A natureza em sua essência, pura e intensa

Oh, Brasil, em teus filhos há tanta diversidade

E é nessa união que reside nossa verdade.

Com fé e coragem, iremos trilhar.

O caminho grandioso que nos levará a sonhar.

Micaelly Aparecida Martins Alves – 2º1

Professora: Thaís de Lima Rodrigues Escola Estadual Isabel Vieira

Emoção do romantismo

Na segunda onda do Romantismo, a emoção ecoa,

Versos simples, como um sussurro, expressam sorte,

Entre alegrias e tristezas, a poesia é nosso norte.

Nos campos, a alma se liberta como pássaro no céu,

Palavras singelas,

Como pedaços de papel,

O poeta se entrega, sem medo, ao léu.

O amor transborda como um riacho a correr,

Entre abraços apertados, o mundo parece enfraquecer,

Nesse tempo de poesia é o amor que nos faz viver.

Na segunda geração, o Romantismo é puro sentimento,

Cada verso é um pedaço de nós, um sincero lamento,

Em cada estrofe, encontramos o nosso alimento.

Victor Leal Soares – 2º1

Professora: Thaís de Lima Rodrigues Escola Estadual Isabel Vieira

Amor pendurado na corda

Meu coração agora não bate pelo teu

Lembranças trancadas atrás da porta

Meu olhar perto, mas distante do seu

E o resto do amor pendurado na corda.

Enquanto me mostrava um amor raso,

Amei-te até minhas forças se esgotarem.

Seu nome soou pela noite por um acaso

E as lágrimas pelo rosto rolarem.

Não reconheço seu rosto

A dor não bate mais à porta

Não sinto mais o laço,

Que já me deixava quase morta.

Agora você me encontra distante,

Bem longe da sua janela.

Por fim, com a memória sufocante,

Agora você se foi a ela.

Karlla Seledonio Pedro – 2º1

Professora: Thaís de Lima Rodrigues Escola Estadual Isabel Vieira