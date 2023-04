PÓDIO EM RAUL SOARES

Atletas da Escola de Jiu-Jitsu Jean Chaves/Equipe Norfight apresentam resultados

DA REDAÇÃO- Os atletas da Escola de Jiu-Jitsu Jean Chaves/Equipe Norfight participaram no último final de semana da 3ª edição do Open Minas Beach, em Raul Soares.

O técnico Jean Chaves faz um balanço bastante positivo da competição. “Foi um evento bem satisfatório, apesar de estarmos com um número reduzido de alunos, estamos saindo de uma competição e já prevendo outra competição de nível internacional mais lá na frente; mas, conseguimos uma posição até boa, ficamos em oitavo lugar, isso demonstra que nossos resultados são muito positivos, tendo em vista que quem vai ficando na frente tem a maior número de medalhas de ouro, prata e bronze”.

Foram quatro atletas campeões, como explica Jean Chaves. “O João Lucas Temporim foi campeão na categoria dele, faixa roxa, aluno que é pleiteado pelo Bolsa Atleta da Prefeitura de Caratinga. Temos o André Alcântara, que foi campeão também. O Cássio Martins, que é um aluno da minha filial de Inhapim, que foi campeão junto com o Bruno Rodrigues, que faz parte da minha equipe de Caratinga, na categoria absoluto da faixa roxa, que é uma das mais difíceis”.

Conforme Jean, os atletas seguem focados e comprometidos, tendo em vista outros eventos esportivos. Para isso, contam com as parcerias que contribuem no custeio das viagens e desenvolvimento dos trabalhos. “Agora, estamos na luta para participar de outras competições que temos à frente, campeonato brasileiro, sul-americano, são muitas competições pela frente. E se Deus quiser, com ajuda de amigos, patrocinadores, vamos conseguir ir em todas essas competições. Como técnico, agradeço a todos os patrocinadores e amigos que ajudam. A Prefeitura de Caratinga, que está comigo hoje no Bolsa Atleta e Bolsa Técnico, o que me ajuda a ajudar os alunos”.