No Dia do Médico, celebrado ontem, Katyusqya Rodrigues, que atua no posto de saúde do Bairro Zacarias, falou sobre os desafios da profissão e o orgulho do cuidar

CARATINGA- Nesta segunda-feira (18) foi comemorado o Dia do Médico. Para falar sobre a data, a reportagem conversou com Katyusqya Rodrigues, 38 anos, que atua no posto de saúde do Bairro Zacarias.

Katyusqya é fisioterapeuta há 15 anos e formou-se em Medicina em novembro de 2019. É médica no Zacarias desde janeiro de 2020 e destaca que se sentiu bastante acolhida pela comunidade. Nesta entrevista, ela fala sobre os desafios da profissão e do orgulho do cuidar, externado na seguinte frase. “Poder ajudar faz muito a diferença na nossa vida”.

Por que você decidiu cursar Medicina?

Sempre atendi pacientes a domicílio, mais idosos, que geralmente vamos acompanhando até o final da vida. Esses pacientes sempre me deram muita força, apoio, para continuar na área de saúde e começar esse novo curso. Sempre quis ingressar na área de saúde e esse “empurrãozão” que eles nos deram foi um incentivo muito grande, resolvi começar e hoje estou aqui, atuando na área médica.

Já são quase dois anos no posto de Saúde do Bairro Zacarias. Como é o convívio com a equipe e pacientes?

Me receberam muito bem, muito receptivos, que temos um convívio muito bom, seja com a comunidade, seja com a equipe. Temos toda a nossa organização, estrutura e fazemos o possível para atender a população bem. Claro que temos os defeitos, às vezes falhamos, mas, o que podemos fazer de melhor, nós fazemos e vamos tentando, no dia a dia. Os pacientes acabam virando nossa família mesmo, convivemos com os problemas, as alegrias, as dores, vamos nos envolvendo e no que podemos ajudar o paciente, estamos dispostos.

Quais são os desafios da profissão e como isso se intensificou durante a pandemia?

Essa pandemia veio como um desafio para todo mundo, muita coisa nova, que não sabíamos e não sabemos. E ao mesmo tempo uma sensação de impotência, de tentar ajudar e não conseguir, mas, graças a Deus, tivemos um apoio muito grande da prefeitura, hoje vemos que em Caratinga conseguimos atender a todos, fornecer os medicamentos principais a essa população, a título de exame, claro que sabemos que o sistema público às vezes tem as suas falhas, nada é perfeito, mas, conseguimos atender a todos da melhor maneira possível e com recursos muito bons que temos hoje. A área médica tem seus desafios, suas dificuldades, mas, dentro do possível, de todas as demandas, tentamos sempre fazer o melhor para o paciente.

Você acha que atualmente o médico é mais valorizado pelo paciente?

Hoje em dia o número de médicos aumentou muito, é a tal da lei da oferta e da procura. Muitos pacientes dão valor, veem tudo que fazemos, outros às vezes não entendem porque em algumas situações não conseguimos liberar um exame com tanta rapidez ou passar por um especialista, apesar que hoje conseguimos dentro de um curto período encaminhar e liberar exames laboratoriais. Temos muita demanda para uma área às vezes pequena da nossa região. Por um lado é desvalorizado, por outro valorizado, mas, é uma profissão fantástica, bacana, muito gratificante, que quando realmente conseguimos ajudar, vemos a felicidades no rosto do paciente, isso é muito gratificante nossa felicidade também.

Como é a demanda do Bairro Zacarias e a rotina de atendimentos?

Aqui temos uma demanda bem grande de pacientes, atendemos na parte da manhã demanda espontânea, os pacientes chegam no período da manhã, retiram a senha. Fazemos o atendimento médio na parte da manhã de 12 a 20 pacientes, dedicando a parte da tarde a programas específicos, tratamento de pacientes com hipertensão, diabetes, pré-natal, horários específicos para atendimento de síndrome gripal, quadros respiratórios, respeitando toda a questão da pandemia, para evitar o contato dos pacientes uns com os outros e transmissão. Fazemos os atendimentos domiciliares às sextas-feiras, trabalhamos com renovação de receitas, encaminhamento para especialistas e acredito que consigamos prestar um atendimento satisfatório aqui na unidade.

O que representa ser médica?

A área médica é fantástica. A sensação de poder ajudar, fazer a diferença na vida de alguém é muito importante e bacana para nós. Aquela sensação de impotência que eu disse antes, às vezes nos deixa triste, insatisfeito, mas, quando damos nosso melhor e fazemos tudo com a consciência tranquila que estamos dando nosso melhor, mesmo que às vezes o desfecho não seja satisfatório, sabemos que tudo que poderia ser feito, foi feito. A Medicina é uma profissão gratificante, o poder ajudar faz muito a diferença na nossa vida.

Qual sua mensagem para os pacientes?

Estamos à disposição. Hoje todas as unidades de Caratinga contam com atendimento médico. Aqui no Zacarias, a população já sabe, estamos aqui todos os dias, de 7h às 11h e 13h às 17h, sempre disponível para atender a todos, tentar ajudar em todas as necessidades. O médico está aqui para ajudar, somos seres humanos, às vezes falhamos, mas, estamos aqui para sempre fazer nosso melhor. Podem todos contar conosco.