Pode surgir ordem a partir do caos?

Já faz algum tempo que o caos parece ser a nova “ordem” que guia o mundo, como se o descontrole e a desestabilização fossem um meio para se chegar a uma nova estruturação social. A expressão “Ordo ab Chao” – “Ordem vinda do Caos” – é uma perfeita representação da lógica existente por detrás de muitas ações que vemos em nossa atualidade, ações que governos e elites poderosas têm praticado na intenção alcançar seus desejos pela via do caos, da desordem, e da insegurança. Em vez de prevenir o caos, ele é promovido com o intuito de justificar medidas e ações autoritárias, na intenção de reconfigurar toda a sociedade de acordo com interesses particulares.

Basta uma olhada rápida nos acontecimentos políticos e sociais para que se possa perceber que parece existir uma inteligência maliciosa por trás das desordens que se espalham em nosso mundo. Ao olharmos para nossa sociedade atual, o que vemos é um cenário de desorientação generalizada, em que pessoas, sem bases sólidas de princípios e valores, se tornam presas fáceis de qualquer narrativa que ofereça a mínima aparência de estabilidade.

Diante dessa realidade, as massas, desprovidas de uma visão clara do que é certo e errado, acabam aceitando mudanças radicais e prejudiciais como algo necessário e inevitável. O problema é que essas mudanças, longe de promoverem o bem-estar social, na grande maioria das vezes, apenas servem aos interesses de um pequeno grupo da sociedade, que lucra com a destruição de valores antigos e a adoção de novos padrões sociais que levem à construção de uma sociedade mais conivente, e conveniente, para seus propósitos e ideais.

Trata-se de uma revolução silenciosa, que pouco a pouco tem transformado nossos valores e crenças, preparando o terreno para a criação de uma ordem nova, que surgirá como “consequência” de todo o caos deliberadamente criado. Sem princípios morais sólidos, a sociedade se torna facilmente manipulável, aceitando o caos como algo natural.

Dessa forma, é fundamental que tomemos consciência desse processo e resistamos à tentação de aceitar a desordem como um fato natural e, até mesmo, desejável. Precisamos redescobrir e proteger os valores que realmente importam, pois, somente assim poderemos construir uma sociedade que seja verdadeiramente benéfica para todos, e não uma imagem criada por aqueles que desejam ter o controle de toda a sociedade.